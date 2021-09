Polizeihauptmeisterin Claudia Koall (links) und Kommissarin Sabine Hönninger vom Referat Prävention werfen einen geschulten Blick auf die abgestellten und mit Schlössern versehenen Fahrräder am Schulzentrum Am Wört in der Kreisstadt. Sie haben dabei festgestellt, dass zahlreiche Abschließvorrichtungen eher von recht minderwertiger Qualität sind und daher recht einfach zu knacken wären.

© Klaus T. Mende