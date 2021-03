Liebe Verantwortlichen der Stadt Tauberbischofsheim, lieber Gemeinderat, von dem ein Teil mich schon seit Jahrzehnten begleitet.

AdUnit urban-intext1

Meine Heimatstadt Tauberbischofsheim – wow – was kommt da Großes in den kommenden Jahren auf Dich zu: Neue Tauberterrassen, erfüllt mit pulsierendem Leben und sommerlicher Gute-Laune-Kultur; die Neugestaltung des Sonnenplatzes mit acht neuen Bäumen; eine Fußgängerzone mit architektonischen Highlights, Gastronomie, Einzelhandel, glücklichen Bürgern und unzähligen Touristen und ein der Kreisstadt würdiger Wohnmobilstellplatz (oje falsch – das ist ja mein Traum. Aber das eilt auch nicht, da Tourismus in Deutschland seit 2020 einen kaum nennenswerten Boom erfährt und es somit auch in einigen Jahren für Tauberbischofsheim noch ausreicht, sich damit zu beschäftigen).

Ja, große Dinge, wo die Bühne mit gleißendem Scheinwerferlicht für die Honoratioren meiner Stadt bei deren Eröffnung bereit sein wird. Aber leider vergessen wir bis dahin eines, was zu all dem dazu gehört. Eine saubere Stadt. Und was ich hierzu regelmäßig erleben muss, ist beschämend. Permanent überquellende Mülleimer im Stadtgebiet und an den Wegen um und zu unserer Stadt. Achtlos weggeworfener Müll in den Tauberwiesen und Parks, selbst verschuldet und ein Makel unserer Zeit.

Aber ist die Wahrnehmung unserer Stadtverantwortlichen (Stadtverwaltung und Gemeinderat) inzwischen vor lauter großen Dingen so getrübt, dass man hier nichts mehr sieht und somit nichts Entsprechendes unternimmt?

AdUnit urban-intext2

Ich wünsche mir, für die Einwohner und für die Gäste unserer liebenswerten Stadt, dass man beim Kleinen anfängt, bevor man vor lauter Großem den Durchblick verliert.

Ich wünsche mir zu allererst ein sauberes Tauberbischofsheim.