Lieber Herr Spec, Sie bedienen genau das Verhaltensmuster, das ich in meinem letzten Leserbrief beschrieben habe: Wenn die Argumente ausgehen, werden die selbst ernannten linksgrünen Gesellschaftsveränderer aggressiv, beleidigend und herabwürdigend. Damit demaskieren Sie sich selbst und werden als seriöser Gesprächspartner nicht mehr ernst genommen.

Wie in meinem Leserbrief erwähnt, stammen meine Einlassungen aus einem offiziellen EU-Papier des wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments, dem Sie, Herr Spec, also eine „wirre“ Stellungnahme bescheinigen. Ob eine solche Institution tatsächlich substanzlose Behauptungen verbreitet oder eher Sie derjenige sind, der das tut, mögen die Leser entscheiden. Hier zwei Zitate aus dem Briefing: „Aufgrund der begrenzten Reichweite müssen zum Aufbau der 5G-Netze Zellantennen in sehr kurzen Abständen zueinander installiert werden, was eine Dauerexposition der Bevölkerung gegenüber Millimeterwellenstrahlung zum Ergebnis haben wird.“

„Von einigen Experten wurde die Glasfasertechnologie als sichere Alternative zu 5G vorgeschlagen, da das Signal dabei auf die Faser beschränkt bleibt. Ihre Leistungsfähigkeit ist deutlich höher als die von 5G.“ In den Städten Brüssel und Genf wurde der Ausbau von 5G wegen des bis heute ungeklärten Strahlenrisikos gestoppt. Auch in Deutschland gibt es bereits Gemeinden, die sich dem Ausbau verweigern.

Wir als AfD werden uns weiterhin im Interesse des Verbraucherschutzes für das Vorsorgeprinzip einsetzen. Der technische Fortschritt soll den Menschen dienen, ohne deren Gesundheit zu gefährden. Wer sich für das vollständige EU-Papier interessiert, kann sich gerne bei mir melden.

