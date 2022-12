Tauberbischofsheim. Vor Beginn der Weihnachtsferien besuchte Landtagsvizepräsident und CDU-Wahlkreisabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart die Gewerbliche Schule (GTB) in Tauberbischofsheim. Dabei gab er als Gastredner sowohl einen Einblick in die Arbeit und Funktionen des Landesparlaments als auch über seine Aufgaben und Tätigkeiten als Landespolitiker. Zudem ging er auf das aktuelle Schul- und Bildungswesen sowie auf die Berufs- und Karriereaussichten junger Menschen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teilnehmende an dem Gesprächsaustausch waren rund 75 Schülerinnen und Schüler im Beisein unter anderem von Schulleiter Hermann Ruppert, weiteren Lehrkräften, Dr. Heiko Schnell, Amtsleiter für Schulen des Main-Tauber-Kreises, sowie weiteren politischen Vertretern statt. Ebenso wohnte der Abgeordnete der FDP, MdL Stephen Brauer, dem Besuch des Vizepräsidenten bei. „Ihr habt riesige Chancen und vielfältige Möglichkeiten wie vielleicht noch keine Generation vor Euch“, ermunterte Reinhart die zahlreichen Schülerinnen und Schüler in der GTB-Aula. „Wir haben seit dem vergangenen Jahr erstmalig mehr in den Ruhestand eintretende Menschen als Neueinsteiger ins Berufsleben zu verzeichnen“, begründete Wolfgang Reinhart seine These anhand der demografischen Entwicklungen.