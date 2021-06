IG Metall Tauberbischofsheim: Sinkende Mitgliederzahlen bereiten Sorgen

Tauberbischofsheim. Die erste Präsenz-Delegiertenversammlung der IG Metall Tauberbischofsheim in diesem Jahr fand in der Turnhalle in Dittigheim statt. Bevollmächtigter Reiner Seifert begrüßte rund 50 Delegierte und Gäste.

Geschäftsbericht vorgestellt

Bei der Wahl zur Mandatsprüfungskommission für die Periode bis 2023 wurden folgende sechs Delegierte einstimmig beauftragt: Peter Münig (Firma Rauch in Freudenberg), Oliver Seeber (P&G in Walldürn), Karl Graser (Magna PT in Rosenberg), Jochen Schlötterlein (Bartec in Bad Mergentheim), Thomas Brocher (Weinig in Tauberbischofsheim) und Klaus Burkardt (Grammer in Hardheim).

Es folgte der Geschäftsbericht des ersten Bevollmächtigten Harald Gans. Ein Riesenthema sei nach wie vor die Zahl der Mitglieder im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Tauberbischofsheim. Um auf Dauer handlungsfähig zu sein, müsse die Geschäftsstelle neue Metaller gewinnen, da durch den demografischen Wandel und andere Faktoren die Mitgliederzahl sinke. Seit Jahren stagniere diese kurz vor der 8000er Marke. Für die beiden zurückliegenden Jahren sei ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dieser Trend dürfe sich nicht fortsetzen. Die Corona-Pandemie habe das Werben neuer Mitglieder zusätzlich erschwert.

Im Herbst biete die Geschäftsstelle Kommunikationsseminare für die Betriebsräte und Vertrauenskörper an. Inhalte seien unter anderem Teambuilding und Argumentationstechniken. Kosten dafür entstünden den Teilnehmern nicht.

Unter dem Arbeitstitel „Geschäftsstellenprozess TBB 2023“ stehe ab Juli die Vorbereitung zur nächsten Tarifrunde Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie an, und nach dem Sommer bahne sich bereits die Betriebsratswahl 2022 an.

Die Delegierte und Revisorin Sabine Maurer berichtete von der Kassenprüfung und bestätigte ein einwandfreies Ergebnis. Später stimmten die Delegierten einstimmig für die Entlastung der Geschäftsführung und des Ortsvorstands.

Struktureller Wandel

In der regen Aussprache standen die Themen struktureller Wandel und Transformation der Arbeitswelt im Mittelpunkt. Die IG Metall wolle hier entscheidende Impulse setzen.

Breiten Raum nahm in der Delegiertenversammlung die aktuelle Tarif- und Betriebspolitik ein. Das Tarifergebnis für die Metall- und Elektroindustrie 2021 könne sich sehen lassen. Besonders stolz sei man auf die Integration der Dual-Studierenden in den Tarifvertrag.

Einen Abstecher zum erfolgreichen Tarifabschluss im Kfz-Handwerk machte der Tarifsekretär der Bezirksleitung Stuttgart, Ivan Curkovic, in seiner Präsentation. Er schwor die Delegierten ein, ihre Arbeit motiviert fortzusetzen, um die besten Ergebnisse im Sinne der Arbeitnehmer zu erzielen.

Auch die Jugend, vertreten durch Andi Diefenthaler, berichtete über die Arbeit mit dem Ortsjugendausschuss. Nach langer Zeit der Online-Veranstaltungen gebe es erfreulicherweise auch hier wieder Präsenztreffen. Mehrere Workshops für die Jugend und Auszubildendenvertreter seien zudem geplant.

Einige Delegierte berichteten anschließend aus ihren Betrieben. Leider gab es nicht nur gute Nachrichten. Ein Beispiel ist die Schließung der Firma Laukhuff zum 30. Juni nach 198 Jahren Firmengeschichte. 158 Kündigungen wurden hier ausgesprochen. Auch die Firma Herzog in Lauda habe eine Teilschließung bekanntgegeben.

Die IG Metall-Geschäftsstelle versuche in Zusammenarbeit mit den Betriebsräten in allen Fällen das Beste für die betroffenen Arbeitnehmer zu erreichen.

Knappes Rennen

Zum Schluss überreichten Harald Gans und Reiner Seifert als Bevollmächtigte den Wanderpokal. Dieser wird jedes Jahr an den Betriebsrat der Firma überreicht, in der am meisten neue Mitglieder gewonnen wurden. Für 2020 war es ein knappes Rennen für die Firma Grammer (Hardheim), die 42 neue Mitglieder zählte. Knapp dahinter sicherte sich der Betriebsrat der Firma Eirich (Hardheim) mit 41 neuen Metallern Platz zwei. Der dritte Rang ging an Franke Coffee (Grünsfeld) mit 33 Neumitgliedern.

Die Kreisdelegiertenversammlung des DGB findet am 29. Juli statt. Dabei wird der neue Kreisvorstand gewählt. igm