Main-Tauber-Kreis. Weiterbildung ist gerade in Zeiten der Pandemie von besonderer Bedeutung. Für die Zeit der Kontaktbeschränkungen hat das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk ein coronakonformes Format entwickelt.#

Start am 7. Mai

Als sogenannten hybriden Lehrgang startet am 7. Mai wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum/zur „Staatlich anerkannte/r Sozialfachmanager/in“. Abhängig von der jeweiligen Coronalage werden die Lehrveranstaltungen in Präsenz oder über unsere Videoschulungsplattform stattfinden.

Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter/innen in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden.

Das Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen oder auch die Selbstständigkeit.

Im Unterschied zu anderen ähnlichen Bildungsgängen erwerben die Teilnehmer einen anerkannten Bildungsabschluss, der mit einer staatlichen Prüfung abschließt.

700 Unterrichtsstunden

Die insgesamt 700 Unterrichtseinheiten sind auf zwei Jahre verteilt, so dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden. Unterrichtsinhalte sind die Betriebswirtschaftslehre, die Volkswirtschaftslehre, das Personal- und Rechnungswesen, die Personalführung, das Privat- Gesellschafts- Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, EDV sowie Marketing, Management und Organisation.

Die Finanzierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren kann über die Aufstiegsförderung gemäß AFBG (Meister-BAföG) mit hohem Zuschussanteil gefördert werden. Der Lehrgang ist alternativ durch Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit oder die Bildungsprämie förderbar. Das Studium gilt auch als Qualifikationsnachweis für den Erwerb des Bachelor-Abschlusses an der Fernhochschule Hamburg.

Es kann außerdem Grundlage für einen Hochschulzugang nach einer anerkannten beruflichen Aufstiegsfortbildungsprüfung in Baden-Württemberg sein.

Berufsbegleitender Lehrgang

Das Kolping Bildungswerk bietet die Ausbildung ab dem 7. Mai berufsbegleitend in Tauberbischofsheim an. Der Unterricht findet vierzehntägig freitags (ab 16 Uhr) und samstags (ab 9 Uhr) statt.

Daneben sind zwei Kompaktseminare von Freitag bis Sonntag Bestandteil der Ausbildung. Für diesen Kurs sind noch Plätze verfügbar. Der Lehrgang konnte im vergangenen Jahr wegen der pandemie-bedingten Einschränkungen nicht starten.

Info-Veranstaltung am 20. April

Das aktuelle Angebot ist nun als sogenannte hybride Veranstaltung konzipiert, findet also je nach aktueller Pandemielage auch digital statt.

Die Informationsveranstaltung findet am 20. April um 18.30 Uhr ebenfalls in digitaler Form statt. Hierzu ist eine Anmeldung per E-Mail an tauberbischofs-heim@kolping-bildung.de erforderlich.

Sollte die Pandemiesituation dies zulassen, benachrichtigen wir Interessenten kurzfristig über eine Verlegung in die Räume des Kolping Bildungswerks in der Hauptstraße 89 in Tauberbischofsheim.