„Hungerturm in seiner jetzigen Form erhalten“

Zu „Frevel an der historischen Ansicht“ (FN, 7. Juni)

Das Echo auf meinen Leserbrief zum Hungerturm in den FN überraschte mich.

Eine 102-jährige Dame, ein ehemaliger Bischemer, der seit Jahrzehnten in Kanada lebt, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Heimatverein und viele Tauberbischofsheimer äußerten ihr Unverständnis über den geplanten Aufbau auf dem Hungerturm, einem der wichtigsten Baudenkmäler unserer Stadt.

Befremdlich fanden übrigens alle, dass im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung vom 1. Juni keinerlei Informationen über das Vorhaben an die Bürger erfolgten.

„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“: Machen sich Verwaltung und große Teile des Gemeinderats diesen alten Spruch im Zusammenhang mit dem Sponsoring „Hungerturm“ zu eigen? Diesen Eindruck könnte man durchaus gewinnen.

Alles nicht öffentlich, top secret, um ja keine Diskussionen in der Öffentlichkeit aufkommen lassen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird auf diese Weise der letzte verbliebene historische Wehrturm mit kulturgeschichtlicher Bedeutung zum Fundament für eine Aussichtsplattform degradiert.

An der Erhaltung des Hungerturms und den Resten der Stadtmauer in der jetzigen Form besteht aus historischen, wissenschaftlichen, architektonischen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse und deshalb muss das Ensemble in seiner jetzigen Form erhalten werden.