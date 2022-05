Hundetrainerin Sophie Schäfer aus Tauberbischofsheim bei „Der Hundeprofi” zu sehen

Sophie Schäfer leitet seit 2017 die „Martin Rütter Dogs“-Hundeschule Würzburg/Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim. Dazu hatte sie sich nach ihrem ursprünglichen Studium der Landschaftsarchitektur eineinhalb Jahre an der Akademie von Deutschlands bekanntestem Hundetrainer in Bonn zum Coach ausbilden lassen. Mittlerweile hat sich aus ihrer Schule, die die junge Frau anfangs als

...