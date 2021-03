Hochhausen. Da eine Hündin nach Spaziergängen in Hochhausen bereits zwei Mal wegen verschluckter Metallteile operiert werden musste, kann ein Verdacht auf ausgelegte Hundeköder nicht ausgeschlossen werden.

AdUnit urban-intext1

Der Hundehalter war bereits am 1. März mit seiner Hündin in den Wiesen am Spielplatz beim Mühlenwörth unterwegs. Als die Hündin auf einem Feldweg etwas fraß, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich nach Angaben des Hundebesitzers am Mittwochmorgen in der Straße Flürlein.

Info: Zeugenhinweise gehen an die Außenstelle der Polizeihundeführerstaffel in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040.