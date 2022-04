Horst Evers: Ein Meister sprachlicher Doppelbödigkeit

Tauberbischofsheim. Als Kabarettist gehört Horst Evers eher zur sanften Sorte: Er wirkt geradezu gemütlich, wenn er so auf der Bühne steht, mit dem rundlichen, rundäugig freundlichen Kindergesicht, der spiegelnden Glatze und dem vertrauenerweckenden Embonpoint unter dem magentaroten Hemd bietet er ein Erscheinungsbild bescheidener, anspruchsloser Alltäglichkeit mit einem leichten Touch Skurrilität.

Viel belachter Querschnitt

Aber wenn der Mann auch den Eindruck erweckt, als könne er keiner Fliege was zuleide tun, so hat er es doch faustdick hinter den Ohren und ist in seinem Metier seit seinen Anfängen in den 1990er Jahren zu einem Meister sprachlicher und kommunikativer Doppelbödigkeit geworden.

Die Ruhe selbst: Horst Evers in Tauberbischofsheim. © Juchwa

Mit aktuellem Programm gastierte der Mittfünfziger, der mit bürgerlichem Namen Winter heißt, wieder einmal im gut besuchten Tauberbischofsheimer Engelsaal des Kunstvereins und gab über zwei Stunden hinweg einen viel belachten Querschnitt aus Solovortrag und anekdotenhafter Textlesung über allerlei Facetten des Alltags unter anderem auch im Zeichen der Pandemie, die freilich insgesamt eher eine untergeordnete Rolle spielt, ganz zu schweigen von aktuellen Ereignissen in der Ukraine, die gerade mal kurz erwähnt werden, weil sie für diese Form von Kleinkunst nun wirklich keinen Stoff liefern.

Horst Evers befasst sich dafür auf seine unverwechselbare Art mit den kleinen, nahestehenden Dingen, den komischen Absurditäten des Alltags und liefert – gewollt oder ungewollt – damit auch ein sicher vielen willkommenes, vielleicht auch notwendiges Gegenstück zum geschichtlichen Wahnsinn, den man gegenwärtig erlebt.

Flinkzüngig

Der Mann ist übrigens auf der Bühne die Ruhe selbst, norddeutsch-flachländisches Phlegma, dabei flinkzüngig mit genauem Mienenspiel, dröge und dennoch geistesgegenwärtig pointensicher wie die Topleute seiner Zunft, wobei über Jahrzehnte die Berliner Atmosphäre einzuatmen wohl auch ein Vorteil ist.

„Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“, versichert der Kabarettist durchaus glaubwürdig, und so leise, mit einem Gestus verhaltenen Schmunzelns waren auch seine leicht surreal überspitzten Ausflüge in die Alltagswelt des bundesdeutschen Durchschnittsbürgers gehalten, mit wirkungsvoll verzögerten Pointen, doch nie aggressiv auftrumpfend – eine Seltenheit in der all zu oft nur auf Krawall gebürsteten Komödiantenszene der Gegenwart. the