Hommage an den unvergessenen Bert Kaempfert

Tauberbischofsheim. Der Name Bert Kaempfert ist dem breiten Publikum heute nicht mehr im selben Maß ein Begriff wie wohl noch vor 50 Jahren. Die Musik des gebürtigen Hamburgers und Wahlamerikaners ist gleichwohl zum Inbegriff für einen bestimmten Stil zeitloser Unterhaltungsmusik geworden, dem Inbegriff dessen, was man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als „easy listening“ bezeichnete, mit einer imponierenden Anzahl von Welthits mit zeitlosen Ohrwurmmelodien, die viele vom Radio kennen, ohne jemals vom Namen ihres Urhebers gehört zu haben.

In der internationalen Unterhaltungsmusikbranche ist Kaempfert als einer der ganz Großen seines Fachs dennoch unvergessen, man zollt ihm und seiner Musik weiterhin Tribut, in Deutschland tut dies der renommierte Berliner Jazz- und Popsänger Marc Secara, der unlängst mit seinem Kaempfert-Programm in der gut besuchten Stadthalle zu Gast war und sich am Ende seiner zweistündigen Show über „standing ovations“ freuen konnte. Es war die zweite diesjährige Veranstaltung im Rahmen der „Schlosskonzert“-Reihe, die auch Pandemiezeiten überstanden hat – unter anderem dank einer Reihe treuer Sponsoren und des seit mehr als 35 Jahre währenden Engagements von Peter Leicht, der als spiritus rector und Programmmacher diesen hochklassigen kulturellen Anziehungspunkt in der Region am Leben gehalten hat. Als Vertreterin der Stadt hatte Dr. Sabine Münch, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die Tatsachen einmal mehr ins rechte Licht gerückt und zum guten Schluss die Musiker mit Präsenten gewürdigt.

Marc Secara, geboren 1976, als Sänger und Komponist auf seinem Gebiet seit über zwei Jahrzehnten gefragt, pflegt ein Genre, das im vergangenen halben Jahrhundert unter dem Ansturm lautstarker Rock- und Pophelden etwas ins Hintertreffen geraten, dennoch nie ganz verschwunden ist: das der klassischen, swingbasierten Unterhaltungsmusik. Kaempfert wiederum war eine ihrer kreativsten und international erfolgreichsten Schreiber, und dies wusste kaum einer mehr zu schätzen als der legendäre Frank Sinatra, einer von Kaempferts Lieblingsinterpreten. Als der wohl größte Crooner aller Zeiten ist er hörbar Secaras Vorbild – mit seinem samtig-rauen, männlich verführerischen Bariton, der lässigen, entspannten und doch präzisen Intonation, seiner Autorität und elektrisierenden Bühnenpräsenz. Trotz aller Ähnlichkeit im Gesangsstil ist Secara ein gutes Stück abseits der bloßen Imitation, er macht sein eigenes Ding, jugendlicher, bei aller Smartness auch naiver, und hatte das Publikum in der Stadthalle dennoch im Griff. Zusammen mit der 15-köpfigen, vom Pianisten Wolfgang Köhler geleiteten Orchester verstand es der Sänger, die zeitlosen Qualitäten der meisten der 18 Nummern zielsicher auf den Punkt zu bringen.

Evergreens am Fließband, nicht mehr und nicht weniger bot das zweistündige Programm: Der viel zitierte Sinatra-Klassiker „Strangers in the night“ durfte natürlich nicht fehlen, ebenso wenig wie „Spanish Eyes“(von dem zwei Versionen geboten wurden, eine davon mit Spielzeug-Instrumenten) oder „Red roses for a blue lady“, „Grey eyes make me blue“, „The world we know“, Nummern von unvergänglicher mondäner Eleganz, von Marc Secara mit einschmeichelnder Wärme und Intimität vorgetragen, ebenso wie solch unvergessliche Instrumentals wie das gefühlvolle, leicht sentimentale Schmuse-Trompetensolo in „Wonderland by night“ oder der unwiderstehlich swingende Rhythmus von „Swingin’ Safari“ oder „Afrikaan Beat“. Der Sänger und Moderator wies auch darauf hin, dass Kaempfert Anfang der 60er Jahre derjenige war, der in Hamburg die Beatles „entdeckte“(und ihre erste Platte produzierte), noch bevor sie in England über Liverpool hinaus bekannt waren. Und auch zur Karriere eines anderen ganz Großen hatte der Hamburger seinen Beitrag geleistet: Als er nämlich das gute alte Volkslied „Muss i denn zum Städtele hinaus“ in „Wooden heart“ umarrangierte und damit dem aus der Army entlassenen Elvis Presley zu einem ordentlichen Hit im Nachkriegs-Deutschland verhalf.