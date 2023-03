Holztüren von Kleingärten in Tauberbischofsheim beschädigt

Tauberbischofsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem drei Personen in der Nacht zum Sonntag neun Holzeingangstüren von Kleingärten beschädigten. Eine Zeugin wurde am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf laute Geräusche in der Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Frau beobachtete auf Höhe der Tauberkreuzung die mutmaßlichen Täter, bei denen es sich um drei Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben soll. Diese haben die Holztüren auf Höhe des Finanzamts durch Tritte beschädigt, so dass Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/910,melden.

