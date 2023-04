Holzschnitte in der Schaufenstergalerie

Tauberbischofsheim. Das Galeriefenster der Stern-Apotheke am Marktplatz ist neu gestaltet mit Holzschnitten. Sie stammen aus der Hand von Lothar Weis aus Lauda. Ursprünglich ausgebildet als Schriftsetzer, später als Lehrer tätig, fühlt sich Weis im Wesentlichen als „Jünger Gutenbergs“. In seiner freizeitlichen Kunsttätigkeit bleibt er der Drucktechnik treu und reizt sie künstlerisch aus. Beim Holzschnitt werden Formen in eine Holzplatte eingeritzt beziehungsweise mit einem Hohleisen spanweise herausgehoben. Die erhaben bleibende Oberfläche wird mit Druckfarbe eingewalzt, ein darauf angedrücktes Papier gibt das gestaltete Motiv seitenverkehrt wieder. Wenn sich ganz leicht auch die Holzstruktur abbildet, ist das ein gewollter Nebeneffekt, der die Hintergrundfläche dekorativ belebt. Der Vorgang kann wiederholt werden, und dies nicht nur im Sinne einer Vervielfältigung. Weis druckt ein Motiv gern leicht versetzt zweimal auf dasselbe Blatt. Am Beispiel des Fahrradfahrers (Bild) entsteht so der Eindruck einer Bewegung. Bei Pflanze und Landschaft ergibt sich der Eindruck von Raum. Bild: Gunter Schmidt

