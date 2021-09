Tauberbischofsheim. Für die Wahl des 20. Deutschen Bundestags am 26. September zeichnet sich wie erwartet ein hoher Anteil an Briefwählern ab: Bei der Stadt Tauberbischofsheim wurden bereits über 2600 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen (Stand: 3. September) beantragt.

Bis Freitag, 24. September, 18 Uhr können Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen nun noch regulär beim Bürgerbüro der Stadt Tauberbischofsheim schriftlich mittels Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Die Beantragung über die Homepage der Stadt ist nur bis Donnerstag, 23. September, freigeschaltet. Bei kurzfristiger Beantragung sollen die Unterlagen persönlich im Bürgerbüro abgeholt werden. Es besteht die Möglichkeit, dort direkt zu wählen und den Wahlbrief in eine Wahlurne zu werfen. Das Bürgerbüro ist deshalb am Freitag, 24. September, bis 18 Uhr geöffnet.

Am Wahlwochenende kann wegen plötzlicher Erkrankung auch noch am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr sowie am Wahlsonntag bis 15 Uhr ein Wahlschein beantragt werden. Am Samstag, 25. September, ist für diese Fälle zwischen 11 und 12 Uhr im Bürgerbüro eine Rufbereitschaft eingerichtet (Telefon 09341/80311). Falls eine Erkrankung erst am Tag der Wahl auftritt, stellt das Wahllokal des Wahlbezirks 001-01 in der Kaufmännischen Schule, Dr.-Ulrich-Straße 1, Saal 1 bis 15 Uhr den betreffenden Wahlschein aus.