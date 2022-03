Hohe Trinkwassergüte aus Quellen vor Ort

Blaue Rohre gehören schon seit geraumer Zeit zum Bild im mittleren Taubertal. Derzeit liegen sie fast neben der Tauber ab Höhe der Kläranlage der Kreisstadt Richtung Impfingen. Es geht voran mit dem Wasserleitungsbau des Zweckverbands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Das Ziel ist vor Augen. Der Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber legt momentan den Endspurt hin. 2014 gegründet, schob er das größte Trinkwasserprojekt in Baden-Württemberg an.

Die Städte Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen, die Gemeinde Werbach und die Mitglieder der Grünbachgruppe – die Stadt Grünsfeld und die Gemeinden Großrinderfeld und Wittighausen – hatten einen Plan gefasst: Sie wollten das eigene Wasser nutzen und nicht dem Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) beitreten, was auch eine diskutierte Option gewesen wäre.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir sind sehr glücklich mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben“, so Zweckverbandsvorsitzende Anette Schmidt. „Wir haben eigenes Wasser für 40 000 Einwohner, die wir vor Ort versorgen. Wir stimmen uns untereinander ab, was bei der Größe des Verbandes hervorragend klappt. Alles läuft sehr harmonisch“, lautet ihre Einschätzung der Arbeit.

Die Entscheidung, auf die eigenen Brunnen zu setzen, sei ein Erfolgsmodell, das vom Land sehr gut gefördert werde. Unterstützt habe den interkommunalen Verband dabei auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Reinhart, hob Schmidt hervor.

Die Verbundversorgung wurde vom Süden zum Wasserwerk vorangetrieben, jetzt sei man dabei, im Norden das Pumpwerk Impfingen anzuschließen, erläutert Zweckverbands-Geschäftsführer Klaus Seidenspinner. Ein Grund sei, dass die Enthärtungsanlage erst jetzt komme. Sie werde im Wasserwerk auf zwei Ebenen – im Erdgeschoss und auf dem darüberliegenden Gitterrost – eingebaut.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Derzeit läuft der Leitungsbau von der Kläranlage bis nach Impfingen. Wir schließen das dortige Pumpwerk an, um dann Reinwasser aus dem Wasserwerk zu beziehen. Tauberbischofsheim bezieht dann sein Wasser zu 100 Prozent über das Wasserwerk“, erläutert Seidenspinner. Der Brunnen in Impfingen sei noch zu sanieren, fügt er an. Die neuen Hochbehälter in Gerlachsheim und auf dem Laurentiusberg seien bereits in Betrieb.

Plan wird eingehalten

Werbach werde Anfang 2023 angeschlossen. Die Gemeinde habe dort einen Hochbehälter in Eigenleistung gebaut. In Richtung Lauda sei der Leitungsbau bereits zu 90 Prozent fertig, zur Jahresmitte gingen Königshofen und Beckstein ans Netz, so der Geschäftsführer. Die der Grünbachgruppe werde bereits seit Mitte 2019 über das neue Wasserwerk des Zweckverbands versorgt.

„Dass Werbach auf das weiche Wasser ein halbes Jahr länger warten muss als die anderen, bedeutet keine Verzögerung. Das war von vornher-ein so geplant, weil der Einbau der Enthärtungsanlage erst mit dem Anschluss des Impfinger Pumpwerks möglich ist“, erklärt die Vorsitzende.

Im Endausbau werden zwei bis 2,1 Millionen Liter Reinwasser pro Jahr an die Mitgliedskommunen fließen. Im September oder Oktober soll auf das lang ersehnte weiche Wasser umgestellt werden. „Das wird mehrere Wochen dauern. Bei denjenigen, die näher am Hochbehälter wohnen, wird es schneller gehen“, so Schmidt.

Beim Thema Enthärtung hat sich der Zweckverband gegen ein zweiphasiges Vorgehen entschieden. Auf das weiche Wasser soll in einem Zug umgestellt werden. „Der Wasserchemismus ändert sich, wenn wir von 27,9 auf 13 Grad deutscher Härte runtergehen“, so Klaus Seidenspinner. Das heißt: Die natürlichen Deckschichten an den Rohrinnenwänden bilden sich um.

„Damit kein Lochfraß entsteht, geben wir bereits jetzt Inhibitoren dazu, die auch auf unserer Homepage ausgewiesen sind. Sie haben die Aufgabe, die Deckschichten an den Rohrinnenwänden zu härten. Natürlich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung“, verdeutlicht der Geschäftsführer. Dabei handele es sich um eine Phosphat- und Silikatlösung, die nur an der Oberfläche anhaftet und nicht in die Tiefe dringt.

Verkraftet Netz die Umstellung?

„Bei der Umstellung selbst wird jeder Hausbesitzer seinen Filter häufiger spülen müssen, da es zu Eintrübungen während der Umstellung kommen kann, so Klaus Seidenspinner. Er rechnet mit einer Spülung pro Woche. Dennoch sind mit der Transformation Unwägbarkeiten verbunden. Schließlich reiche die Altersspanne des Rohrnetzes von ziemlich neu bis zu über 50 Jahre alt. Der Geschäftsführer meint dazu: „Es könnte spannend werden mit den Wasserleitungen.“

Anette Schmidt weist darauf hin, dass ein Rohrbruch immer vorkommen könne. Die Übergabestelle an das einzelne Haus sei die Wasseruhr. Für das Netz im Gebäude sei der Eigentümer zuständig. „Wir gehen allerdings davon aus, dass die Umstellung funktionieren wird. Schließlich werden sich die Druckverhältnisse nicht ändern“, blickt Schmidt optimistisch auf den Tag X.

Was die Wassergüte anbelangt, werde sich mit der Inbetriebnahme der Enthärtung auch der Nitratwert nach unten regulieren. Er liege momentan bei 31,1 Milligramm pro Liter. Im Verbund reicht die Bandbreite in den Brunnen von 15 bis zu knapp 40 Milligramm pro Liter. Der Grenzwert betrage 50 Milligramm.

„Die Kommunen verfügen über die Rechte, 260 bis 270 Liter Rohwasser pro Sekunde zu fördern“, informiert Klaus Seidenspinner. Benötigt würden aber in der Regel 180 Liter pro Sekunde. Mit Blick auf den Klimawandel gebe es Puffer, um die Grundwasservorkommen zu schonen.

Der Zweckverband sammelt das Wasser aus den unterschiedlichen Brunnen der Verbandsgemeinden, bereitet es in Trinkwasserqualität auf und gibt es an die Mitglieder ab. Der Bezugspreis ist für alle Kommunen derselbe. Die Kalkulation des Preises für die Verbraucher ist allerdings Sache der Städte und Gemeinden und variiert, weil im Vorfeld unterschiedlich investiert wurde.

Zufrieden sind Vorsitzende Anette Schmidt und Geschäftsführer Klaus Seidenspinner mit der bislang geleisteten Arbeit und vor allem darüber, weiterhin eigenständig zu sein. Anette Schmidt: „Es ist ein ganz hohes Gut, sauberes und reines Trinkwasser zu haben. Sehr glücklich sind wir, unser eigenes, regionales Trinkwasser zu nutzen.“