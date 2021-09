Testlauf an der Tauberbrücke: Mit vereinten Kräften wurden im Oktober 2019 die mobilen Hochwasserschutzelemente an der rechten Tauberseite erstmals eingesetzt und zusätzliche technische Hilfsmittel geprüft (Bild). Nun geht es langsam, aber sicher an die Umsetzung auf der linken Flussseite.

© Fabian Greulich