Hochhausen: Regentschaft von Prinz „Groasmuck” wird um ein Jahr verlängert

Hochhausen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Hochhäuser „Groasmückle“ können die Fastnachter nicht so starten, wie sie gerne würden: Corona hat sie erneut ausgebremst. Nach der Gründung vor 11 Jahren, am 11.11.11, können die Taubertäler im Jahre 22 ihren 11. Geburtstag feiern. Doch wie die Feier genau aussehen wird, steht noch nicht so ganz fest, da das Virus keine Planungssicherheiten zulässt.

Immerhin konnte man zur Kampagneneröffnung im November noch einen Prinzen inthronisieren. Doch seitdem erlebte Prinz „Groasmuck IX.“ (Jan Orlopp) eine sehr ruhige fünfte Jahreszeit. Die Hochhäuser Prunksitzung wurde schon sehr bald abgesagt, und auch ein Umzug ist in diesem Jahr nicht durchführbar.

Prinz „Groasmuck IX“. © Knüttel

Um dem Prinzen jedoch noch eine „belebte“ Fastnacht ermöglichen zu können, hat der Vorstand der Hochhäuser Karnevalisten einen Entschluss gefasst: „Wenn wir keine Fastnacht feiern dürfen, können wir zum Ende der Fastnachtszeit auch keinen Prinzen beerdigen!“ Und so wird die Regentschaft des aktuellen Hochhäuser Fastnachtsoberhauptes um ein Jahr verlängert.

„Prinz Groasmuck“: „Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr als Fastnachtsoberhaupt zu agieren. In dieser schweren Zeit für uns Fastnachter ist die Gesundheit eines jeden Einzelnen das höchste Gut. Nichtsdestotrotz blicken wir voller Zuversicht auf die kommende Kampagne, um das Jubiläum der Hochhäuser Groasmückle gebührend feiern zu können.“

Gerne hätte man in diesem Jahr auch den voriges Jahr neu in Szene und Farbe gesetzten Prinzenwagen präsentiert. Vorerst kann diese Präsentation aufgrund abgesagter Umzüge jedoch nicht stattfinden.

Auch wenn keine Veranstaltungen zur gegenwärtigen Kampagne anberaumt wurden, so sind die „Groasmückle“ aber dennoch nicht untätig gewesen. Die Kinder-, sowie die Jugendtanzgruppe hat trotz aller Erschwernisse trainiert und einen Tanz einstudiert, wenn dies auch teilweise per Videoübertragung online geschehen musste. Außerdem fand im Jubiläumsjahr eine Premiere statt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Hochhäuser Fastnacht stellte man in der Ortsmitte, am Dorfplatz, einen Narrenbaum. rk