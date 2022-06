Historische Schätze auf den Straßen unterwegs

Mit zweijähriger Verspätung wurde nun die Oldtimer-Ausfahrt des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ anlässlich des Laudaer Weinfestes nun nachgeholt. Tolle historische Gafährte waren am Start.

Main-Tauber-Kreis. Pünktlich gab Sven Dell, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, das Startzeichen, damit die Ausfahrt der Oldtimer von der Rathausstraße in Lauda endlich beginnen durfte. Alle Fahrer waren eingewiesen, der Streckenverlauf geklärt und darauf hingewiesen, dass die Straßenverkehrsordnung einzuhalten sei. Dann kam der besagte Ausspruch: „Aufsatteln“ und es ging für die 14 Fahrzeuge los.

Der erste Streckenabschnitt führte von Lauda in die Kreisstadt Tauberbischofsheim. Dort wurde man auf dem Marktplatz schon sehnsüchtig erwartet, bevor es nach einer kleinen Rast weiter nach Kloster Bronnbach ging. Über Wertheim und Külsheim ging es für die historischen Gefährte dann zurück nach Lauda, wo man fast pünktlich eintraf und den Tag auf dem Weinfest gemütlich ausklinge ließ.

Alles abverlangt

Dabei war überhaupt nicht klar, ob alle Fahrzeuge auch zurückkommen werden. Denn die Hitze am Samstag verlangte Fahrern und Material alles ab. „Mir macht die Hitze nichts aus, ich fahre gerne bei solch einem Wetter“, strahlte ein sichtlich gut gelaunter Klaus Schreiner aus seinem 911 Porsche Cabrio. Anders erging es einem Citroën DS, der berühmten „Göttin“. Er musste schon zu Beginn der Ausfahrt die Segel streichen, der Motor wollte nicht mehr und so war es wieder ein Fahrzeug weniger, das an der Ausfahrt teilnahm.

Bei der Aufstellung hatten die Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes um Tatjana Walter alle Hände voll zu tun, bis jedes Fahrzeug mit einer Startnummer und einem entsprechenden Streckenplan versorgt war. Zur Sicherheit wurde noch eine „Notfall-Handynummer“ notiert, so dass bei einem Schaden sofort Hilfe alarmiert wurde.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun war persönlich anwesend, um allen Fahrern eine gute Fahrt zu wünschen und vor allem eine glückliche Heimkehr.

Ältestes Fahrzeug war ein 1937er Austin Seven. Es bildete die Spitze des Corsos. Mehrere Porsche 911 in unterschiedlichen Bauphasen, ein Ford Capri, ein Opel Rekord und ein echter Morgan mit Armaturenbrett aus Wurzelholz waren unter den Fahrzeugen, aber auch ein antiker BMW 3er M oder ein MG V8. Alle waren liebevoll restauriert und wer einen Blick ins Innere des Fahrzeugs erhaschte, staunte nicht schlecht, wie einfach und mit welch bescheidenen Mitteln damals Autos gebaut und ausgestattet wurden.

Kein Wort war zu lesen von Bremsassistent oder Servolenkung, geschweige denn Airbag oder Fahrspurassistent. Beim Austin beispielsweise gab es noch nicht einmal einen flüssigen Bremskreislauf. Die Bremsen funktionieren noch mit einem Seilzugsystem, das komplett über alle vier Räder im Kreis verteilt ist. Ist die Bremse nicht zu 100 Prozent korrekt eingestellt, zieht das Fahrzeug in eine Richtung, egal wohin man lenkt, gab der Besitzer bereitwillig zu. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sei das kein Problem, aber bei höheren Geschwindigkeiten oder bergab sei das Fahrzeug fast nicht mehr beherrschbar. Undenkbar so eine Technik heute, aber genau das ist es ja, was die Enthusiasten an den alten Fahrzeugen lieben.

Perfekt eingestellt

Zum Glück waren die Bremsen perfekt eingestellt, so dass es zu keinem Unfall kam, und auch die anderen Fahrzeuge waren in einem sehr gepflegten Zustand und hatten alle eine Zulassung für die Straße. Gerne hätten Sven Dell und seine Mitarbeiterinnen eine größere Anzahl von Fahrzeugen bei der Ausfahrt begrüßt, aber in den vergangenen Wochen und und in den folgenden sind noch weitere Oldtimerfahrten im Landkreis geplant oder wurden bereits durchgeführt. Das sei schon fast inflationär, meinte einer der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. Trotzdem kommt er immer wieder zu solchen Ausfahrten, denn die alte Technik und das Knattern der Motoren, nicht nur beim Start, begeistern ihn, wie viele andere auch.

Dell dankte im Anschluss allen Teilnehmern, aber auch den gastgebenden Städten und Gemeinden für ihre Bereitschaft die Ausfahrt der Oldtimer mit auszugestalten. Er hofft, dass die historischen Fahrzeuge noch lange auf den Straßen unterwegs sein werden und auch, dass man als Tourismusverband noch öfter solche Rundfahrten organisieren darf.