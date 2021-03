In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die Vorstadt.

Die Ansicht vom so genannten „Zipf-Kreisel“ in Richtung Schloss lässt beim Blick durch die Vorstadt erkennen, dass in diesem Straßenzug ein Teil der historischen Bausubstanz sehr aufwändig, aber gekonnt saniert und den heutigen Bedürfnissen angepasst wurde. Einzig der starke Autoverkehr trübt die Idylle

...