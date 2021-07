Hinreißende Klangkultur und große Spielfreude

Tauberbischofsheim. Eineinhalb Jahre coronabedingte Zwangspause für die Schlosskonzerte – wahrlich eine harte Geduldsprobe für das treue Stammpublikum dieser Konzertreihe, die seit mittlerweile 33 Jahren zu einer kulturellen Institution nicht nur der Tauberstadt sondern für die ganze Region geworden ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man konnte Bürgermeisterin Anette Schmidt die Genugtuung anmerken, mit der sie – coronabedingt allerdings in der Stadthalle anstatt im angestammten Rathaussaal – das Ende dieser Durststrecke verkündete.

Renommierte Spitzenformation

Wegen der gleichfalls notgedrungen begrenzten Besucherzahl standen diesmal am selben Tag zwei Konzerte mit dem Stuttgarter Kammerorchester an, mit einem reduzierten aber dabei attraktiven und hochkarätigen Programm mit Werken von Haydn und Brahms.

Für die Bürgermeisterin war es außerdem der gegebene Anlass, um mit warmen Worten und einem Präsent den persönlichen Einsatz von Peter Leicht zu würdigen, der seit über drei Jahrzehnten für das konstant hohe Niveau der Konzertreihe verantwortlich zeichnet. Die Schlosskonzerte haben in ihrer Geschichte schon eine stattliche Reihe von künstlerischen Höhepunkten vorzuweisen, und den jüngsten, begeistert gefeierten Auftritt des 1987 gegründeten Stuttgarter Kammerorchesters, eines reinen Streicherensembles, kann man getrost ebenfalls dazu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die 17 Musiker(innen) dieser auf ihrem Feld weltweit renommierten Spitzenformation präsentierten sich unter der Leitung von Konzertmeisterin Susanne von Gutzeit in glänzender Form, mit einer beispielhaften Präzision und Geschlossenheit, hinreißender Klarheit und Klangkultur und einer elementaren Spielfreude, die schon das eingangs gespielte D-Dur Cellokonzert von Joseph Haydn zu einem ungetrübten Ohrenschmaus werden ließ.

Das 1783 entstandene, dreisätzige Gelegenheitswerk geriet nach Haydns Tod nahezu in Vergessenheit und wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus seinem unverdienten Dornröschenschlaf geweckt. Zum Glück, denn heute zählt es längst zu den beliebtesten Standardwerken seiner Gattung, geschätzt wegen seines funkelnden Ideenreichtums, seiner bestrickenden Grazie im langsamen Satz, und des überschäumend temperamentvollen Rondo-Finales.

Als Solist zog Nikolaus von Bülow seine Zuhörer mit seinem kernigen, knackig rustikalen Ton und einer rhythmischen Pointierung in Bann. Immer wieder ließ er auch Haydns humoristische Seiten aufscheinen. Das Adagio wurde mit feinem Pinsel und sorgsam nuancierter Dynamik gestaltet. Im launig-virtuosen, vom Orchester atemberaubend begleiteten Schlusssatz sprühten zur allgemeinen Begeisterung nur so die Funken.

Energiegeladenes Finale

Romantik war im zweiten Teil angesagt in Form der Orchesterfassung eines späten Kammermusikwerks von Johannes Brahms, des wunderschönen Streichquintetts opus 111(1890 entstanden), in dem sich wie im wenig später entstandenen Klarinettenquintett die reife, abgeklärte Meisterschaft des alternden Komponisten auf sublime Weise dokumentiert. Das Werk erhält seinen speziellen Reiz durch die charakteristische Klangfarbe der beiden Bratschen, die ihm ein eher gedämpftes Kolorit wie hinter einem leichten Dunstschleier verleihen. Gleichwohl ist der Kopfsatz allegro con brio auch von leidenschaftlicher Emotion getragen, die sich dann im folgenden langsamen Satz zu einer grüblerischen, gedankenverlorene Stimmung eintrübt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zu welch faszinierender, satt leuchtender Klangpracht und auf der anderen Seite zu welchem Reichtum an gedeckten, subtil schattierten Klangfarben die Stuttgarter imstande sind, zeigte sich in diesen beiden Sätzen. Das Allegretto präsentierte sich als ein unirdisch schwebender, geisterhafter Elfentanz. Das zügige, energiegeladene Finale schließlich mit seinen folkloristischen Einflüssen, die in einen wilden Csardas münden, war von überschäumendem, urwüchsigem Temperament.

Mehr als nur herzlicher, am Ende rhythmischer Applaus in der Stadthalle war der Lohn für diese außergewöhnliche Vorstellung, die vom Stuttgarter Kammerorchester mit der Romanze aus Mozarts kleiner Nachtmusik beendet wurde.