Hilfreiche Tipps für den Wiedereinstieg

Tauberbischofsheim. Ein Online-Workshop der Arbeitsagentur und der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken findet am Montag, 26. April, statt. Für alle, die sich beruflich umorientieren wollen oder einen (Wieder-)Einstieg in den Beruf planen, wird in diesem Seminar aufgezeigt, was zu einer optimalen Vorbereitung gehört und welche Faktoren ein sicheres und authentisches Auftreten im Vorstellungsgespräch möglich machen. Die Referentin Anna-Daniela Pickel, adp-businesstraining, wird auch darauf eingehen, wie man Standardfragen souverän beantwortet, mit schwierigen Fragen professionell umgeht und lästiges Lampenfieber bekämpft. Anhand von Übungen werden die Themen auch praktisch angegangen, damit das Gelernte im Beruf und im privaten Leben erfolgreich angewendet werden kann. Der Online-Workshop findet am Montag, 26. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei Susanne Ehrmann per E-Mail: SchwaebischHall.BCA@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0791/9758321 oder bei Verena Kraus per E-Mail: Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 09341/87200. Die Zugangsdaten zum Web-Konferenz-Tool werden vorab per E-Mail versandt. Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.

AdUnit urban-intext1