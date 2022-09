Dittigheim. Der Verein Anyievo-Ekpui hieß nach Coronapause anlässlich seines zehnjährigen Bestehens zum Sommerfest in der Ruhbankstraße willkommen. Und die Menschen kommen in Scharen. Um den Trommel-Klängen zu lauschen, sich miteinander und über die Situation des Dorfes Ekpui in Togo auszutauschen, zünftig bewirtet zu werden, an der Tombola teilzunehmen und wunderbare Geschenke zu erwerben. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto, unter dem mehr als 40 Menschen aus ganz Deutschland viel Zeit, Engagement und finanzielle Mittel bereitstellen. Im letzten Jahrzehnt wurden vom rührigen Verein nicht nur ein Kindergarten mit Mittagessen für die Kleinsten, eine Nähstube, eine kleine Apotheke sowie eine Mühle eingerichtet, sondern auch eine Zisterne gebaut und zahlreichen Patenkindern eine Schulausbildung ermöglicht.

Immer wieder muss auch für die Familien des Dorfes Nahrungsmittelhilfe geleistet werden. Denn die Klimakrise, ausfallender Regen und Missernten treffen das kleine Land zwischen Ghana und Benin in Westafrika besonders stark. Auch jetzt sind wieder viele Kleinkinder unterernährt und damit anfällig für lebensbedrohliche Infektionen aller Art. Sie sollen nun mit Hilfe der Krankenschwester vor Ort eiweißreiche Zusatznahrung bekommen.

Ein Großteil des Erlöses vom Straßenfest wird allerdings für die Operationen verwendet, die dem 17-jährigen Patenmädchen Suzanne bevorstehen. Sie erlitt als Kleinkind schlimme Verbrennung am Oberkörper und ihr droht durch die Narbenbildung während ihres Wachstum eine dauerhaft schiefe Körperhaltung. Nach langer Suche ist es der Vereinsvorsitzenden Elisabeth Wycisk und ihrem Team gelungen, eine Ärztin zu finden, die in der Schweiz Medizin studiert hat und sehr erfahren mit solchen Eingriffen ist. Trounou Deahun, der aus Ekpui stammt, wird in den nächsten Tagen nach Togo reisen und Suzanne zur Seite stehen. Wer Unterstützung leisten möchte kann dies über folgende Spendenkonten tun: Anyievo-Ekpui/Togo e.V., Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE 78 6735 2565 0002 2011 76 oder Volksbank Main-Tauber, IBAN: DE 10 6739 0000 0071 8984 07.