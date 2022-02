„Herztöne“ sorgten für passenden Rahmen

Zu einem ökumenischen Segnungsgottesdienst waren Paare und Verliebte der evangelischen, der syrisch-orthodoxen Gemeinde (Aramäer) und der Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim willkommen.

Tauberbischofsheim. Diese Form, die Erinnerung an den heiligen Valentin, den Patron der Liebenden, wach zu halten, wird seit zwölf Jahren jährlich in der Bonifatiuskirche in zeitlicher Nähe zum Valentinstag angeboten. Unter Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelungen hatten sich sehr viele Paare und auch Einzelpersonen einladen lassen und genossen in diesem einstündigen Gottesdienst die Möglichkeit zum Nachdenken und zum persönlichen Gebet. Dekan Gerhard Hauk begrüßte vor allem alle, die im laufenden Jahr ein Ehejubiläum begehen und diejenigen, die sich auf ihren gemeinsamen Lebensweg vorbereiten und auch alle, die als frisch Verliebte zu diesem Gottesdienst gekommen waren.

Pfarrerin Heike Kuhn hatte als Predigttext das „Hohe Lied der Liebe“ (1Kor13) ausgesucht. Sehr anschaulich aktualisierte sie die Worte des Apostels Paulus in die Lebenssituation und das Zusammenleben der Menschen von heute.

Moderne Lieder

Mit überaus ansprechenden modernen Liedern hatte die Gruppe „Herztöne“ (Impfingen) die musikalische Gestaltung der Feier übernommen. Ihre Lieder begleiteten die Paare zum Empfang des Einzelsegens im vorderen Bereich der katholischen Kirche St. Bonifatius, der dort von Heike Kuhn (evangelische Gemeinde), Stefan Evis (aramäische Gemeinde) und Gerhard Hauk (katholische Gemeinde) zugesprochen wurde.

Überaus eindrucksvoll war das gemeinsam gebetete Vaterunser, das zuvor von Stefan Evis in aramäischer Sprache gesprochen wurde. Die Gottesdienstbesucher erfuhren dabei, dass dies die eigentliche Sprache Jesu war. In den Fürbitten, gesprochen von den beiden Lektorinnen Gerda Winzig und Stephanie Lotter, wurden die Anliegen der Gottesdienstbesucher vor Gott getragen. Der Beifall am Ende des Gottesdiensts war ein Zeichen der Wertschätzung vor allem auch im Blick auf die musikalische Gestaltung durch die „Herztöne“ aus Impfingen. GH