Herrlich schräge bayuwarische Comedy

Distelhausen. Pandemiebedingt musste das Konzert von Herbert & Schnipsi zwei Mal verlegt werden, doch die lange Wartezeit hatte sich gelohnt. Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias Herbert & Schnipsi begeisterten ihr Publikum im Theatersaal in der Alten Füllerei in Distelhausen mit bajuwarischem Humor und dem besten aus ihrer 40-jährigen Bühnenpräsenz.

Im Angleroutfit kamen die beiden Akteure auf die Distelhäuser Showbühne und erzählten von ihrem regnerischen Anglerurlaub in unendlicher Weite. Trotz ausgefallenen Ködern und hochmotivierten Würmern gelang es Herbert keinen einzigen Fisch zu fangen, denn alle Wasserbewohner wurden von Schnipsi wörtlich verjagt. Schon mit dem ersten Gag hatte das Publikum das Komödianten-Duo in sein Herz geschlossen und so manche Lachsalve schallte durch den gut gefüllen Saal.

Mit Humor und passender Melodie sang Herbert Schlagzeilen aus dem Hause Springer und dabei schwirrte eine „Außerirdische“ über das Bühnenbild – einfach herrlich anzusehen und dabei floss so manche „Freudenträne“.

Der erste gemeinsame Sketch von Herbert & Schnipsi war „der Kampf mit dem Mantel“: Die Kulisse diesmal ein Café mit imaginärem Gast. Schnipsi hatte ihrem Herbert ein schönes neues Secondhandgewand besorgt. Doch das karierte Hemd, das rosa Halstuch und das Basecap schienen ihr Eigenleben zu entwickeln, nachdem Herbert die Schlagzeile selbstständiger lebendiger Kleidung im Blättchen gelesen hatte. So war zu hören, dass kürzlich seine Kniebundhose ihn für mehrere Stunden gehindert hatte das Stammlokal zu verlassen. Einfach köstlich.

Etwas „ernster“ ging es bei der Beerdigung von Onkel Berti zu, bei dem Herbert & Schnipsi als Geschwisterpaar auftraten. Die Friedhofsglocke durfte vom Publikum geläutet werden. Doch die Beerdigung, bei der Herbert die Trauerrede halten sollte, wurde zur Freude des Publikums durch den Zwist der beiden zur „Nebensache“.

Was passiert, wenn wir an die Himmelpforte kommen? Wer begrüßt uns dort? Auch hier hatte das Künstler-Ehepaar eine Antwort parat. Herbert kam im Engelsgewand auf die Bühne. An der Pforte stand Schnipsi, um den Neuankömmling zu registrieren und ihm eine neue Aufgabe zuzuteilen. Dass das Ganze nicht problemlos verlaufen konnte, war klar, denn der „Praktikant“ hatte seine ganz eigenen Vorstellungen vom Himmelreich. Und so endete es für ihn letztendlich als Neugeburt in der Sahelzone.

Haben sie sich schon einmal auf eine außergewöhnliche Silvesterfeier gefreut? Und ging dabei so Manches schief? Wenn ja, auch Herbert & Schnipsi hatten da so ihre Erfahrungen in einer abgelegene Waldhütte gemacht. Aus dem anfänglichen Schmunzeln im Saal wurden Lacher, denn insgeheim kamen doch alle schoneinmal in eine ähnliche Situation.

Der Auftritt war nicht nur mit herrlichen Sketchen aus der 40-jährigen gemeinsamen Laufbahn der beiden Komödianten bestückt, sondern es gab auch so manches nicht ganz bierernste Musikstück zu hören – natürlich jedes Mal in neuem Outfit und mit anderen Instrumenten. Herbert & Schnipsi gaben Lieder wie „Muata i bin a Guguck“, „Ja ja das Lied ist schlecht“ und den „Schneckenblues“ zum besten. Allesamt waren herrlich schräg und lösten so manche Lachsalve, die noch lange nachklang, unter dem begeisterten Publikum aus.

Erst nach mehreren Zugaben und stürmischem Applaus durften die beiden Akteure die Bühne verlassen. Die zweistündige Veranstaltung war mehr als gelungen, denn der trockene bajuwarische Charme und Humor kamen ausgezeichnet bei den Konzertbesuchern an.