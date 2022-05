Herren 70 weiter erfolgreich

Tauberbischofsheim. Die Herren 70 in der 1. Bezirksliga gleichen dem FC Bayern in der Bundesliga: Sie machen es langweilig. Wöchentlich siegen die Tennis-Senioren, diesmal war Heinsheim an der Reihe: Siege im Einzel für August Horn, Lothar Döring und Otmar Schäfer, nur Reiner Hammer verlor. Hammer/Erich Schönleber und Horn/Döring machten klare Sachen, das übliche Ergebnis: 5:1.

Die U15 gemischt unterlag Tabellenführer Weinheim 2:4.

Ein sonniges Ergebnis für die Herren 40 gegen Billigheim: 6:3. Siege für Volker Schäfer, Thomas Heß und Tobias Düll, Niederlage für Sven Weinig und eine knappe erst im Match-Tiebreak für Axel Vogt. Auch Schäfer/Heß wurden erst im Match-Tiebreak besiegt, siegreich Vogt/Niko Götz und Weinig/Schmitt.

Ein „Tornado“ fegte über die Herren 1 mit einer 0:9-Niederlage gegen Schlierstadt/Götzingen hinweg. Da den Herren ihre besten Spieler abhandenkamen, sind diese Ergebnisse vorprogrammiert. Es verloren im Einzel und Doppel: Jochen Häfner, Axel Vogt, Lukas Fleck, Dominik Sallath, Tim Hofmann, Luis Weinig. ks