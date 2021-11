Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkaufsoffener Sonntag - Bei tristem Wetter herrschte beim verkaufsoffenen Sonntag kein dichtes Gedränge in der Fußgängerzone der Kreisstadt Herbstmarkt in Tauberbischofsheim: Der richtige Abstand war gewährleistet

Übersichtlich – so könnte der Zuspruch zum Herbstmarkt in der Kreisstadt beschrieben werden. Vielleicht lag es am trüben Wetter, denn am verkaufsoffenen Sonntag zur Martini-Messe hatte die Innenstadt gebrummt.