„Heilige Lioba auch heute noch Vorbild für alle Christen“

Tauberbischofsheim. Das Liobafest bildet den Abschluss der großen Liobafestwoche. Es begann am Freitagabend mit einer Lichterprozession von der St. Martins- zur St. Bonifatiuskirche. Geleitet von Kooperator Pater Kasimir Fiden, stand sie unter dem Motto „Aufbrechen – unterwegs sein – ankommen“. Die indischen Ordensschwestern trugen, begleitet von viele Gemeindemitgliedern, die Reliquien der heiligen St. Lioba betend und singend durch die Stadt. Musikalisch wurden sie von Bezirkskantorin Julia Kohler und der Stadt- und Feuerwehrkapelle begleitet. Dieses Jahr zusätzlich am Wegkreuz in der Albert-Schweitzer-Straße für den Frieden in der Ukraine und der Welt gebetet.

Am Samstagvormittag traf man sich zum Festgottesdienst in der St. Martinskirche, geleitet von Kasimir Fieden geleitet. Die Heiligen Lioba und Bonifatius wurden von Viertklässlern der Grundschule am Schloss dargestellt. Geleitet von der Bezirkskantorin, sang der Kirchenchor St. Martin. Begleitet wurde der Gottesdienst von der Stadt- und Feuerwehrkapelle, Tauberbischofsheim. In der Predigt sagte Pater Kasimir, dass Lioba damals und heute ein Vorbild für alle Christen war und sei. Sie sei Botin Gottes in der Welt und habe Menschen ermuntert, von Gott zu erzählen. Das gelte auch heute noch. Viele stellten immer wieder die Frage, wie es mit Lioba in unserem Land weitergeht. Pater Kasimir sagte, dass es an jedem einzelnen liegt darauf Antworten zu geben. Wichtig sei aber, dass jeder, wie auch Lioba, dem Glauben einen Platz im Herzen schenken solle.

Im Anschluss an die Predigt führten die Viertklässler ein kleines Liobaspiel auf. Die Geschichte der heiligen Lioba, wie sie 735 auf Bitten von Bonifatius von England nach Tauberbischofsheim kam und wie sie hier wirkte, wurde eindrucksvoll dargestellt. Am Ende des Gottesdienstes wurden die Liobabrötchen gesegnet. Die Schülerinnen und Schüler verteilten sie am Ende des Gottesdienstes an alle Besucher.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Wamser lud im Anschluss direkt neben der Kirche zum Mittagessen und Kaffeetrinken ein. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Gustav Endres unterhielt mit stimmungsvollen Liedern. Nachdem Kinder bereits vor der Kirche „Solibroten“ verkauft hatten, warteten circa 150 Kinder aus Tauberbischofsheimer Kindertagesstätten und Grundschulen auf die Trommelreise von Markus Hoffmeister. Gemeinsam mit dem Misereor Hilfswerk unterstützt er die Solibrot-Aktion und sammelt für Kinder der „Einen Welt“. Er führte die Kinder auf eine Phantasiereise quer durch die Welt und besonders auf den afrikanischen Kontinent.

Jedes Kind und jeder „Gewachsene“ erhielt gleich zu Beginn eine eigene Trommel. Gemeinsam wurde musiziert und gesungen. An verschiedenen konkreten Beispielen zeigte Hoffmeister auf, dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Morgen ein Stück Brot zu frühstücken oder auch frisches, sauberes Trinkwasser zu haben. Die Reise ging durch Kenia und Uganda und , weiter über den ganzen Kontinent. Er verknüpfte dabei die Fakten gekonnt mit einer Geschichte von verschiedenen Tieren in der Savanne, die alle Hunger und Durst haben.

Die Kinder lernten, dass Brot und Wasser zum Überleben wichtig sind und allen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen müssen. Ein „Elefant“ zum Beispiel dürfe nicht alles für sich alleine nutzen wollen. Diese spielerische und mit vielen afrikanischen Trommelrhythmen geprägte Trommelreise zog alle Anwesenden in den Bann. Schließlich wurden erneut Liobabrötchen geteilt. Jeder bekam etwas ab, keiner ging ohne ein Stück nach Hause.

Danach schloss sich die Segnung aller Verkehrsteilnehmer vor der Liobakirche auf dem Marktplatz an, ob mit zwei, drei oder vier Rädern. Gemeinsam wurde für verantwortliches und unfallfreies Fahren gebetet. Interessierte konnten im Anschluss eine Führung durch Martinskirche erleben. So manches Kunstwerk wurde hier näher betrachtet. Martin Schirmer erläuterte sie und erzählte ihre Geschichte erklärt. Für die Kindergartenkinder – und nur für die Kinder, Erwachsene mussten draußen bleiben – war das Kasperltheaterstück „Kasper und die Mondrakete“ im Kindergarten St. Martin. Die Verantwortlichen freuten sich, dass allen Programmpunkte viele Interessierte anzog.