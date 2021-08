Heeresmusikkorps spielt

Tauberbischofsheim. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim präsentiert zu ihrem 100. Geburtstag das Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Termin ist am Dienstag, 26. April 2022, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Der zuerst anberaumte Termin im Jahr 2020 musste wegen Corona abgesagt werden. Alle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Das seit 1962 im Herzen Mainfrankens beheimatete Orchester spielt unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle ein vielseitiges Programm von Traditionsmärschen über klassische sinfonische Blasmusik, Filmmusik, Rock und Pop bis hin zum Swing – getreu dem Motto: „Aus Freude an der Musik die Zuhörer begeistern“. Der Erlös des Konzertes kommt der Ausbildungs- und Jugendarbeit der jungen Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle zugute.

