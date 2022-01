Haushalt der Stadt Tauberbischofsheim: Nachwuchs profitiert von Investitionen

Trotz Pandemie und Corona-bedingten Einschränkungen habe die Stadt sämtliche Angebote aufrechterhalten können, blickte Bürgermeisterin Anette Schmidt bei ihrer Haushaltsrede am Mittwoch in der Stadthalle zurück. Sie legte dar, was alles geschafft worden sei: neue Sanitäranlagen an der Grundschule am Schloss, Sanierung von Birken- und Glockenweg, den vollständigen Bezug des Schulzentrums, eine

...