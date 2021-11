Hauptversammlung des Landesverbands

Main-Tauber-Kreis. Die Hauptversammlung der Landesverkehrswacht Baden Württemberg findet am Samstag, 11. Dezember, um 10 Uhr im Bürgerhaus Maichingen in Sindelfingen, statt. Gemäß Satzung ist auch jedes einzelne Mitglied der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis zur Teilnahme berechtigt. Darauf weisen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung hin. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien auch Wahlen und eine Satzungsänderung. Weitere Information gibt es bei der Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht Stuttgart, Telefon 0711/4070300, oder beim Geschäftsführer der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis unter Telefon 01715456179 (Mail: info@verkehrswacht-main-tauber-kreis.de).

