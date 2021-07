„Hauptstadtblech“ spielt in Distelhausen

Distelhausen. Erstes Ziel der Berliner Musiker von „Hauptstadtblech“ nach der Pandemie wird am Freitag, 23. Juli, um 19.30 Uhr Distelhausen sein. Vier Blechbläser, ein Schlagzeuger, viel Enthusiasmus und ein Repertoire von Barock bis Rock sind zurück im Taubertal. Nach den überaus mitreißenden Auftritten der fünf Musiker vor drei Jahren haben sich die Musiker als erstes Ziel außerhalb ihrer Heimat wieder das Taubertal ausgesucht. Konzertort ist der Innenhof des Kreismedienzentrums in Distelhausen. Karten gibt es nur an der Abendkasse, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Bild: Agentur

