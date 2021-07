Haupt- und Werkrealschule Tauberbischofsheim: Mit Selbstbewusstsein auf zu neuen Ufern

Tauberbischofsheim. Natürlich hatte die Schule dafür ein Hygienekonzept vorlegen müssen. Alle Gäste fielen unter die Kategorie der drei „G“ (getestet, geimpft oder genesen) und mussten ihre Kontaktdaten angeben. Das klappte alles gut, so dass die Entlassfeier mit der Begrüßung durch Emilia Metzler (9b) und Gabriella Cosar (9b) begann.

Sie wiesen darauf hin, dass die letzten sechs Schuljahre einer Achterbahnfahrt geglichen und die Schüler die ersten Schritte ins Erwachsenenleben getan hätten. Corona habe man erfolgreich getrotzt und könne deshalb stolz auf sich und das Erreichte sein. Die Lehrkräfte wurden mit einem Dank für ihre Unterstützung und Motivation, vor allem in den letzten Monaten, bedacht.

Anschließend nahmen die Mitglieder der Rock-AG ihre Instrumente in die Hand und sorgten für die musikalische Note an diesem Abend. Das wiederholten sie noch einmal in der Mitte der Veranstaltung und beendeten diese später mit dem passenden Lied „Applaus, Applaus“. Vorher gab es aber noch einige andere Programmpunkte.

Im Namen der Stadt Tauberbischofsheim gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Baumann den erfolgreichen Neunt- und Zehntklässlern. Er wies besonders darauf hin, dass es im Main- Tauber-Kreis im Moment eine niedrige Arbeitslosigkeit gebe und die Aussichten für einen Ausbildungsplatz gut seien. F. Schreck in ihrer Funktion als Elternbeirätin schloss sich den Glückwünschen ihres Vorredners an und dankte natürlich explizit den Eltern, die den stressigen Zeiten getrotzt und eine stabile Begleitung ihrer Kinder gewährleistet hätten. Aber natürlich seien die Jugendlichen die Superhelden des Abends.

Die Schüler der Klassen 10a, 9b und 9a (von oben) freuen sich mit ihren Pädagogen darüber, dass sie die Schulzeit mit Erfolg absolviert haben. © Haupt- und Werkrealschule

Wie eine Schiffsreise

Das sah selbstverständlich Rektor Christian Wamser auch nicht anders, der nun das Wort ergriff. Er verglich die fünf und sechs Schuljahre der Absolventen mit einer Reise auf einem großen Schiff, das elegant durch die Wellen gleitet, dabei aber auch einigen Stürmen trotzen muss. Besonders mit Beginn der „Coronazeit“ wurde es ungemütlicher, die Matrosen mussten das Schiff für einige lange Wochen verlassen und wurden auf einzelne Beiboote verteilt. Aber mit Hilfe der Schiffsoffiziere, die sich moderner Technik wie Zoom oder Big-Blue-Button bedienten, seien die Mannschaften zusammengehalten worden. Wamser wünschte den Abschlussschülern, dass sie auch in Zukunft alle Schwierigkeiten mit Selbstbewusstsein und Mut meistern, um viele neue Ufer erkunden zu können.

Die Klassenlehrer Püster (9a), Klärle (9b) und Romacker (10a) zeigten anschließend mit einem lustigen Video die skurrilen, aber trotz allem auch alltäglichen Seiten des Onlineunterrichts auf, der auf besondere Weise die Abschlussklassen geprägt hatte. Außerdem richtete jeder der Klassenlehrer noch einige persönliche Worte an seine Schüler. Die Klasse 10a spielte nun ein Video ab, in dem sie ihren Alltag an der Schule demonstrierten – allerdings eher den Alltag abseits des „normalen“ Unterrichts. Zwei Vertreter der Klasse 9a (Emely Prezidentov und Saveta Mrsic) bedankten sich noch bei ihrem Klassenlehrer, ehe alle Schüler ihre Zeugnisse sowie die Preise und Belobigungen erhielten.

Somit hielten alle erfolgreichen Jugendlichen das wertvolle Dokument für den Weg in die „Freiheit“ in der Hand, in Präsenz überreicht, was für einige Zeit kaum vorstellbar gewesen war.

Schüler, Belobigungen und Preise: Klasse 9a: Joana Adam; Adrian Block; Giulio Carella; Benjamin Florea; Gero Fritscher; Paul Grau; Marcel Gruszka; Lia Kritz; David Merk; Dominika Milak; Hiba Mohammed; Saveta Mrsic; Abdulrazzak Nasif; Muhammed Öztürk; Emely Prezidentov; Benjamin Ries; Noah Schmid; Matthias Urlacher. Klasse 9b: Robert Balog; Sümeyye Bulut; Esma Ciloglu; Gabriella Cosar; Noel Dudli; Maxime Egles; Danilo Ehrensberger; Leon Fischer (Belobigung 2,3); Nils Goldhahn; Till Heinke; Dorin-Daniel Herbei; Anna-Lena Höcherl; Leon Korkis; Alexander Kotrin; Luisa Kraft; Maxim Ksanke; Sirius Meier; Emilia Metzler (Belobigung 2,1); Saad Osman; Sophia Schunder; Lenja Troch (Preis als Jahrgangsbeste und Belobigung 2,0); Jonas Wagner. Klasse 10a: David Becker; Samira Butt (Preis als Jahrgangsbeste und Preis für sehr gute Leistung 1,8); Radu-Gabriel Gurban; Maxim Haag; Tanika Henderson; Marcel Hilbert; Cecilia Hocho; Travor Koller; Magdalena Kuc; Vanessa Liesberg; Zeynep Özdemir; Mehmet Akif Öztürk; Roxana Pop; Lilly Schmidt; Loreen Schuster; Tom Standke; Efe Yilmaz.

