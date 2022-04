„Hat die Kirche noch die Probleme der Menschen im Blick?“

Main-Tauber-Kreis. Die Vollversammlung des Dekanatsrates im Dekanat Tauberbischofsheim mit ihren Mitgliedern von Freudenberg bis Krautheim fand im Tauberbischofsheimer Winfriedheim statt. Vorsitzende Birgit Frei freute sich, dass mit Dr. Rainer Gehrig die Diözesanstelle in Buchen zum 1. April wieder besetzt wurde. Der neue Leiter stellte sich kurz vor: er stammt aus Osterburken und war nach einigen Aufgaben im Bistum Freiburg einige Jahre in Spanien tätig. Er freut sich jetzt auf diese attraktive Aufgabe in der Region Odenwald-Tauber, die Begleitung von Menschen ist ihm besonders wichtig.

Birgit Frei begrüßte auch die beiden künftigen Vorstände des Caritasverbandes Tauberkreis, Michael Müller und Bastian Weippert, die neben Beate Maier und Guido Imhof im Kirchenentwicklungsprozess 2030 mitarbeiten werden. Sie freute sich auch über die Teilnahme von Pfarrer Stefan Märkl, der als lokaler Projektkoordinator mit Robert Koczy den Bereich Süd leitet.

Zahlreiche Austritte

Dekan Gerhard Hauk ging in seinem Geistlichen Impuls auf die belastend hohen Kirchenaustritte ein. Immer wieder wird die Einladung zum Gespräch angenommen und ihre Gründe eingehend geschildert. Eine wissenschaftliche Analyse ergebe ein ähnliches Bild: die aktuellen Themen wie Missbrauch sind zwar ein Auslöser für den Austritt, oft aber nicht die Ursache.

Die Probleme sind tieferliegend: habe die Kirche noch die Probleme der Menschen im Blick, hat sie ein offenes Ohr, kann sie zuhören und sich um die relevanten Themen kümmern? „Was hält mich – noch – in der Kirche, was schenkt mir die Kirche?“ Daran müsse, auch im Kirchenentwicklungsprozess, intensiv gearbeitet werden.

Drei Themenfelder standen bei dieser Dekanatsratssitzung im Mittelpunkt: Zunächst läuft die Amtszeit der Kirchensteuervertretung im Bistum Freiburg aus. Der bisherige Vertreter des Dekanates Tauberbischofsheim, Kurt Baumann, erklärte sich bereit, wieder zur Verfügung zu stehen. Er stellt sich und die Aufgaben der Kirchensteuervertretung sowie seine Ziele vor und ging auch auf Detailthemen ein. Die Wahl selbst wird per Briefwahl durchgeführt.

Birgit Frei ging auf die wichtigsten Themen des „Synodalen Weges“ ein und sah eine gute Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ zwischen den Bischöfen und den Laien. Bischofskonferenz und ZdK (Zentralkomitee der Deutschen Katholiken) arbeiten gut zusammen. Auch eine Arbeitsgruppe von Generalvikaren arbeite an einem neuen kirchlichen Arbeitsrecht. Weiter ging sie auf die Vollversammlung des Diözesanrates am 18./19. März mit den Schwerpunktthemen ein (die Fränkischen Nachrichten berichtete). Einen Überblick über den Stand des Diözesanforums, welches am 25./26. März digital tagte, gaben die Teilnehmer Dekan Gerhard Hauk, Birgit Frei, Elmar Haas und Kurt Baumann. Hier ging es unter anderem um 13 strategische Ziele der Kirche, die am 1./2. Juli in Freiburg konkretisiert werden.

Grundlegende Informationen

Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy stellte schließlich den aktuellen Stand der Kirchenentwicklung 2030 und den weiteren Weg im Dekanat Tauberbischofsheim vor: im Plenum standen zunächst die grundlegenden Informationen im Mittelpunkt. Wichtig sei eine gute Kommunikation, damit es ein echtes Miteinander gibt. Der Dekanatsrat im Dekanat Tauberbischofsheim sei Träger des Entwicklungsprozesses, da hier durch die vielen Gemeindevertreter und Vertreter der Verbände das Gesamtdekanat gut abgebildet werde. Im Mai werde es erstmals Sitzungen der beiden Projektleitung „Süd“ und „Nord“ der künftigen Kirchengemeinden geben.

Im Dekanatsrat wurden zunächst noch Themen gesammelt, die den beiden Gruppen für die weitere Arbeit mitgegeben wurden. Hier ging es um die Frage der künftigen Gottesdienstangebote vor Ort mit vielen Unterthemen, die Ansprechpartner in der neuen Gemeinde, Pfarrbüros, aber auch Begegnungsorte, Immobilienkonzepte, Jugendarbeit, Seniorenpastoral aber auch alle Gruppen und Gemeinschaften sowie der Verbandsarbeit in den neuen Gemeinden, die Stärkung der Gemeindeteams, die Kitas, Sozialstation und weiterer Einrichtungen, Katechese wie Erstkommunion und Firmung, schnelle Entscheidungswege, Ökumene, Ehrenamtsförderung, Offene Bildungsarbeit, Frauen in der Kirche, Caritas und Gemeinde, Vernetzung der Kirchengemeinden und vieles mehr. Anschließend teilte sich der Dekanatsrat in „Nord“ und „Süd“ auf, um die endgültige Zusammensetzung der lokalen Projektleitungen zu beschließen und die nächsten Schritte zu besprechen. Für alle, die Interesse an diesem Thema haben und über den Prozess der Kirchenenentwicklung K2030 auf dem Laufenden bleiben wollen, gibt es monatlich einen „Dekanats-Stammtisch“, beginnend am 11. April, 9. Mai und 20. Juni mit Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy,

Anmeldung über www.kath-dekanat-tbb/aktuelles.de. Auch Jugendreferentin Vanessa Gärtner verteilte Informationen zur Kirchenentwicklung „Nicht ohne die Jugend!!“, aus der die breite Palette der kirchlichen Jugendarbeit hervorgeht. Bk