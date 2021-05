Handwerkskammer Heilbronn-Franken: Zunächst kein fester Berater in Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis. Die Vollversammlung der Handwerkskammer kam Mitte Mai zu ihrer Frühjahrssitzung zusammen. Dabei diskutierten die Mitglieder unter anderem, wie es mit den Außenstellen in Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim weitergehen soll. Seit über 30 Jahren bietet die Handwerkskammer ihren Mitgliedsbetrieben dort die Möglichkeit, sich vor Ort beraten zu lassen. Die Berater sind jeweils in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaften untergebracht.

Neugestaltung der Beratung

„Da sich beide Berater aber in diesem Jahr in den Ruhestand verabschieden werden, ergibt sich eine Gelegenheit, den personellen Wechsel für eine Neugestaltung des Beratungsangebots zu nutzen“, erklärt Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Der Bedarf der Betriebe vor Ort sei nicht durchgängig hoch, die Corona-Pandemie habe diesen Trend verstärkt. „Viele Beratungen finden inzwischen auch am Telefon oder online statt“, so Schnörr. Eine Mehrheit der Vollversammlungsmitglieder sprach sich deshalb per Umlaufbeschluss dafür aus, dass zunächst nur eine der beiden Beraterstellen nachbesetzt wird.

„Die räumliche Nähe zu den Betrieben im ländlichen Raum soll aber unbedingt erhalten bleiben“, betont Ralf Schnörr. Handwerksbetriebe können weiter Beratungstermine in Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim vereinbaren. Christina Bauer wird diese künftig wahrnehmen und bei Bedarf durch Berater in Heilbronn unterstützt.

„Nach spätestens einem Jahr wird diese Lösung auf den Prüfstand gestellt und im Bedarfsfall die Stelle in Tauberbischofsheim neu besetzt“, erklärt Schnörr. Damit entspreche man auch den Wünschen zur räumlichen Nähe aus der Vollversammlung.

