Hallenbad Neubau in Tauberbischofsheim: An den Betriebskosten scheiden sich die Geister

Tauberbischofsheim. Das Votum fiel überraschend eindeutig aus. 15 Ratsmitglieder sprachen sich gegen den Neubau eines Hallenbads aus. Auch sie machten, wie auch Stadtverwaltung und Bürgermeisterin Anette Schmidt, deutlich, dass die finanzielle Lage der Stadt ein solches Projekt nicht stemmen könne. Dies sahen die Befürworter natürlich ganz anders.

„Keine Schwimmbadverhinderer“

„Wir sind keine verbohrten Schwimmbadverhinderer, aber die Zahlen sind eindeutig“, stellte Bernd Mayer (Bürgerliste) fest. „Bei allem Verständnis für die Hallenbadbefürworter es gibt wichtige Aufgaben, die anstehen und zu stemmen sind.“ Es sei seiner Meinung nach derzeit für die Stadt nicht möglich weder einen Neubau noch die Betriebskosten zu finanzieren. Da die in der Kleinschwimmhalle aktiven Vereine nun andere Nutzungsmöglichkeiten gefunden hätten, sei die Dringlichkeit eines Hallenbads nicht mehr so groß. „Das ist nicht toll und mit Unannehmlichkeiten verbunden, aber doch machbar“, meinte Mayer und fügte an. „Außerdem ist der größte Teil der Kleinschwimmhallennutzer nicht aus Tauberbischofsheim, sondern von außerhalb gekommen.“

Dr. Leonhard Haaf (Bürgerliste) meinte, die Entscheidung gegen ein Hallenbad sei ihm leicht gefallen, nachdem die Vereine in kürzester Zeit eine Alternative zur Kleinschwimmhallennutzung in Külsheim gefunden hätten. „Wir können wegen der Kosten für das Hallenbad den Haushalt nicht dauerhaft in Geiselhaft nehmen“, so Haaf. Dadurch würden auch Mittel gebunden, die man für Maßnahmen gegen den Klimawandel nutzen könnte. Dass die Vereine mit Autos nach Külsheim fahren müssen, fand er zumutbar.

„Selbst wenn wir durch hohe Zuschüsse ein Hallenbad bauen könnten, wie wollen wir das jährliche Defizit schultern?“, stellte Kurt Baumann (CDU) als Sprecher seiner Fraktion fest. „Allein mit der Argumentation vieler Bürger, eine Kreisstadt braucht ein Hallenbad, sind die Finanzierungsfragen nicht geklärt.“ Die Stadt sei derzeit kaum in der Lage, die Pflichtaufgaben zu schultern. Der Zustand der Schulen dulde aber keinen Sanierungsaufschub.

„Wenn überhaupt ein Hallenbad zu realisieren sei, dann nur über regionale Lösungen“, forderte Baumann einen interkommunalen Schulterschluss. Auch Bund und Land seien gefordert. „Wir bekennen uns zum Freibad. Eine Schließung des Frankenbads zugunsten eines Hallenbads ist für unsere Fraktion nicht denkbar“, sagte er weiter. Wenigstens diese stark frequentierte Einrichtung solle erhalten bleiben.

Weiter plädierte er dafür, dass das Angebot der DLRG zu diesem Themenfeld nochmals aufgenommen wird. Leider sei ein kurzfristig anberaumter Termin nicht zustande gekommen. „Wir wollen im Gespräch bleiben.“ Und Kurt Baumann machte abschließend deutlich: „Die Planungen müssen so laufen, dass eine Option für ein Hallenbad bei deutlich verbesserter Finanzlage oder laufender Unterstützung durch Bund oder Land immer möglich ist.“

Geld falsch eingesetzt

Christian Stolz (UFW) favorisierte die Variante eines Sportbads am Freibad für 7,8 Millionen Euro. In der Vergangenheit sei es versäumt worden, hierfür Zuschüsse zu akquirieren. Die Liquidität der Stadt sei nach wie vor gegeben, man habe das Geld aber lieber für eine Kapitalbeteiligung in Millionenhöhe beim Stadtwerk Tauberfranken ausgegeben. Deshalb sollte die Verwaltung Förderprogramme im Blick behalten.

Die vorgestellten Betriebskosten hielt Stolz für „ein fiktives Zahlenwerk“. Einsparungen seien hier durchaus möglich, die auch das jährliche Minus vermindern würden, obgleich es ein „enormes Defizit bleibt“. Anette Schmidt erinnerte er daran, dass sie sich auf ihrem Wahlflyer als „Fan der Schweizer Bürgerentscheide“ geoutet habe, auch hinsichtlich des Hallenbads. Er war der Meinung, dass der Gemeinderat bezüglich des Hallenbads Mut beweisen solle. Die Steuerschätzungen für die nächsten Jahre gingen schließlich nach oben.

„Ich würde ein ganzjährig nutzbares Hallenbad einem Freibad vorziehen“, sagte Rolf Grüning (Die Linke). Er favorisiere aber ebenfalls ein an das Freibad angedocktes Hallenbad. Das würde helfen, Personalkosten einzusparen. Die Investition für einen Neubau könne die Stadt auf jeden Fall stemmen.

Stadt kann sich Hallenbad leisten

„Ich bin der Meinung, dass sich die Stadt ein Hallenbad leisten kann, ohne dass Gebühren und Steuern erhöht, Investitionen gestrichen oder verschoben sowie Freiwilligkeitsleistungen gekürzt werden müssen“, sagte Gernot Seitz (Bürgerliste). Er plädierte dafür, die Aufgaben des Bauordnungsamtes ans Landratsamt zurückzugeben, das spare jährlich 150 000 bis 220 000 Euro. „Damit will ich die Arbeit dort keineswegs herabsetzen“, so Seitz. Weiter regte er an, das Hallenbad über eine Städtebau GmbH abzuwickeln. Dadurch würde man die kalkulatorischen Kosten nicht einrechnen müssen. Der jährliche Verlust wäre geringer. Auch er beklagte Versäumnisse. Die gute Förderkulisse sei nicht genutzt worden.