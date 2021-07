Haftstrafe verkürzt

Tauberbischofsheim/Mosbach. Ein 30-jährige Rumäne war vom Landgericht Mosbach am 25. Januar wegen schweren Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu der Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden (wir berichteten). Er hatte mit drei Komplizen 2019 einen Einkaufsmarkt in Tauberbischofsheim überfallen.

Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung mit Beschluss vom 18. Mai im Schuldspruch (schwerer Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung) bestätigt, aber im Strafausspruch (Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten) aufgehoben und die Sache an eine andere Kammer des Landgerichts Mosbach zurückverwiesen.

Im nun anberaumten Termin vom Donnerstag vor dem Mosbacher Landgericht wurde daher nur noch über die Strafhöhe für den 30-jährigen Angeklagten verhandelt. Das Urteil lautet nun drei Jahre und neun Monate.