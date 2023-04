Gymnasium Tauberbischofsheim: Sebastian Link neuer Schulleiter

Tauberbischofsheim. Das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim hat seit diesem Donnerstag (27. April 2023) einen neuen Schulleiter. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Studiendirektor Sebastian Link tritt die Nachfolge von Oberstudiendirektorin Martina Schlegl an. Damit endet zugleich die Phase, in der Studiendirektorin Sigrid Böhrer die Schule kommissarisch leitete.

Sebastian Link, 1980 in Bad Mergentheim geboren, studierte an der Universität Heidelberg die Fächer Mathematik und Chemie für das Lehramt an Gymnasien. Sein Referendariat absolvierte er am Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim. Hier erfolgte im September 2008 die Übernahme in den Landesdienst. Seit Januar 2017 ist Link Abteilungsleiter am Matthias-Grünewald-Gymnasium.