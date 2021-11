Die Bewirtschaftungspläne 2020 und 2022 für den Stadtwald Tauberbischofsheim waren Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. Beiden Plänen wurde vom Gremium in der vorliegenden Form geschlossen zugestimmt.

Lothar Achstetter vom Forstamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis ging in seinem Bericht auf die Situation in den Wäldern näher ein. 2020 sei als weiteres extremes

...