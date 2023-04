Tauberbischofsheim. Noch immer ist unklar, wann das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) am Schulzentrum am Wört wieder in seine Unterrichtsräume im Erdgeschoss einziehen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Wasserschaden vom August 2022 wird laut der Pressesprecherin der Stadt Tauberbischofsheim, Helga Hepp, das Ergebnis des Gutachtens für Ende des Monats erwartet.

Über das weitere Vorgehen soll dann der Tauberbischofsheimer Gemeinderat beschließen. sk