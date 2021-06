Gut ausgestattet für den Unterricht

Tauberbischofsheim. Freudige Anspannung und große Neugier begleiten die Kinder jedes Jahr aufs Neue, wenn das nächste Schuljahr startet: Welchen Lehrer, welche Lehrerin bekomme ich? Wer ist in meiner Klasse und wie sieht mein erster Schulranzen aus? Getrübt ist diese Freude für Mädchen und Jungen, deren Eltern sich all die nötigen Schulutensilien nicht leisten können. Deshalb startet die Tafel des Caritasverbands im Tauberkreis zum zwölften Mal die Schulmäppchen-Aktion.

Kinder, die nicht mit dem notwendigen Arbeitsmaterial ausgestattet sind, beginnen das Schuljahr schon mit der Angst, nicht dazuzugehören. Besonders schlimm ist das, wenn der allererste Schultag so startet. Dabei lässt sich diese harte Erfahrung der Kleinen mit ein wenig Großzügigkeit abwenden.

Die Tafel-Verantwortlichen hoffen bei der Schulmäppchen-Aktion wieder auf Unterstützung. Helfen ist dabei ganz einfach durch eine Spende von Schulsachen, die dann zum Schuljahresbeginn im Tafelladen in Tauberbischofsheim an bedürftige Menschen weitergereicht werden.

Gebraucht werden Schulranzen, Stifte, Federmäppchen, Zeichenblöcke, Hefte (vor allem die Nummern 27 und 28), Kieserblöcke, Schnellhefter, Zirkel, Lineale, Geodreiecke, Radiergummis, Trinkflaschen, Brotzeitschachteln, Füller, Klebstoff und Scheren. Die Sachen sollen in gutem Zustand abgegeben werden. Willkommen sind auch Geldspenden.

Wie die Leiterin der Caritas-Tafel Tauberbischofsheim, Sylvia Hehn erklärt, werde Menschen mit geringem Einkommen nicht nur zum ersten Schultag geholfen: „Wir haben von den Spenden, das ganze Jahr gezehrt.“

Berechtigt zum Empfang der Schulsachen sind Personen, die eine Berechtigungskarte von den Tafeln des Diakonischen Werks haben und sich in den Tafelläden versorgen dürfen.

Die Spenden können in Tauberbischofsheim montags bis donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr bei der Tafel, Albert-Schweitzer-Straße 27, sowie montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr in der Caritas Geschäftsstelle am Schlossplatz 6 abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09341/ 9220-1500 oder per E-Mail an tafelladen@caritas-tbb.de. car

