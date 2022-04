Grundschulerweiterung wird geprüft

Tauberbischofsheim. „Wir werden uns mit dem Faulturm neu aufstellen und uns teilweise unabhängig machen.“ Das sagte Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt bei der Sitzung des Technischen Ausschusses zum Thema Sanierungen in der Kläranlage. Die Mitglieder des Gremiums hatten in diesem Zusammenhang zwei Aufträge zu vergeben. Zum einen die Stahl- und Metallbauarbeiten für den Fermenter 2, zum anderen die Leistungen zum Bau des Gasspeichers.

Erstere gingen an den einzigen Bieter, die Firma TS. Fassaden in Tauberbischofsheim, zum Angebotspreis von rund 126 000 Euro, letztere an das Unternehmen Sattler Ceno Top-Tex in Greven zum Preis von rund 120 000 Euro. „Der neue Gasspeicher wird nicht zu übersehen sein“, so Tiefbauamtsleiter Zoltan Szlaninka, denn er werde einen Durchmesser von 13,4 und eine Höhe von rund zehn Metern haben und 1000 Kubikmeter fassen. Der derzeitige Speicher ist lediglich für 200 Kubikmeter Gas ausgelegt. Durch die Sanierungen werden mittlerweile unter Volllast 800 Kubikmeter Gas täglich in der Kläranlage produziert, die für die Energiegewinnung genutzt und keinesfalls abgefackelt werden sollen.

Neben privaten Bauanträgen und Bauvorhaben nahm der Technische Ausschuss vom Neubau einer Lagerhalle im Industriepark A 81 mit einer Länge von 100 und einer Breite von 35,5 Metern Kenntnis. Da der Baukörper keine Vor- oder Rücksprünge aufweist, soll zumindest eine farbliche Gliederung vorgenommen werden. Auch von der Errichtung eines Bürogebäudes mit Garagen, eines Bürocontainers auf einer Garage, einer Betonmischanlage samt Tank in der Marie-Curie-Straße nahm der Ausschuss ebenfalls Kenntnis. Ein überdachtes Lager mit Lkw-Durchfahrt wird die ZG Raiffeisen auf ihrem Gelände in der Pestalozziallee errichten. Auch bei diesem Punkt herrschte Einstimmigkeit.

Das Würzburger Büro Stroh Architekten und Ingenieure wurde einhellig beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zum Umbau oder zur Erweiterung der Christian-Morgenstern-Grundschule in eine qualifizierte Ganztagsbetreuung zu erstellen. Ab August 2026 haben Kinder Anspruch auf eine Förderung in einer Tageseinrichtung, so dass Städte und Gemeinden nicht mehr allzu lange Zerit haben, ihre Schulen fit für ein neues Angebot zu machen.

„Ganztagesbetreuung heißt nicht gleich Ganztagsschule“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt. Wie genau die Ausgestaltung einer solchen Förderung sein soll, sei auch noch nicht klar. Fest stehe aber, dass mehr Räume gebraucht werden. Auch eine Mensa sei notwendig.

Das Architekturbüro, das bereits die Arbeiten am Schulzentrum in der Pestalozziallee begleitet hat, soll nun den Bestand und die Substanz des Gebäudes untersuchen und Vorschläge zur Erweiterung und zum weiteren Vorgehen erarbeiten. hvb

