Grundschule am Schloss: Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen

Tauberbischofsheim. Die neue Sanitäranlage der Grundschule am Schloss wurde wie geplant pünktlich zum Schulbeginn fertig. Die WC-Anlage wurde ertüchtigt und in einen zeitgemäßen Zustand gebracht. Die Baukosten von 135 000 Euro wurden zum Teil durch Schulbaufördermittel gedeckt. In einem weiteren Bauabschnitt wird das Schulgebäude brandschutztechnisch ertüchtigt und weitere Baumaßnahmen wie beispielsweise die Umrüstung der Beleuchtung auf LED sind vorgesehen. Bürgermeisterin Anette Schmidt freut sich: „Das Schulhaus wird nun Schritt für Schritt in einen zukunftsfähigen Ort versetzt, an dem Schüler und Lehrer optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Die sanitären Anlagen waren bereits seit Jahren in einem fast unzumutbaren Zustand für die Grundschüler. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir diesen Sanierungsabschnitt vorziehen konnten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1