Grundkenntnisse für Vorgehen im Ernstfall erworben

Pülfringen. Geschafft! Löschen, Bergen, Retten und Schützen will gelernt sein. Wieder einmal ist es sehr erfreulich, dass sich junge Menschen für die Allgemeinheit und im Ehrenamt als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann engagieren möchten.

Erstmals fand in Pülfringen die „Truppmannausbildung Teil 1“ statt, die Samstag von 17 Jugendlichen und Erwachsenen erfolgreich abgeschlossen wurde.

Großes Engagement

In dem knapp 90-stündigen Grundlehrgang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel Engagement die Grundtätigkeiten in Theorie und Praxis für einen Lösch- und Hilfeleistungseinsatz erlernt. Zusätzlich wurden auch eine Sprechfunkausbildung und eine Ausbildung in Erste-Hilfe und Retten absolviert. Mit diesen erworbenen Fertigkeiten ist nun der Grundstein für die Unterstützung in den einzelnen Feuerwehrabteilungen gelegt.

Absolventinnen und Absolventen

Die jungen Retterinnen und Retter für die Zukunft: Niklas Baumann, Dirk Fahrmeier, Luis Knörzer, Marie Knörzer, Patrick Knüll, Liam-Noel Körner, Magdalena May, Robin May, Thomas Withopf (alle Abteilung Pülfringen), Leon Dambach, Philipp Faulhaber (alle Abteilung Königheim), Alex Biedermann (Abteilung Gissigheim), Alfred Lang (Abteilung Dittigheim), Block Bendix, Fischer Benedict, Scheidler Till (Abteilung Tauberbischofsheim) sowie Eisenhauer Matthias (Abteilung Hardheim).

Nach bestandener Prüfung bedankte sich Ausbildungsleiter Matthias Max bei dem Ausbilderteam und der Abteilung Pülfringen mit Abteilungskommandant Sebastian Müller für die sehr gute Unterstützung bei dieser kreisübergreifenden Ausbildung.

Kreisbrandmeister Heiko Wolpert wünschte den neuen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern viel Glück und weiterhin viel Erfolg. Den Glückwünschen schlossen sich Bürgermeister Ludger Krug und Hauptkommandant Torsten Glock an.

Urkunden übergeben

Mit der Übergabe der Urkunden durch den Ausbildungsleiter und den stellvertretenden Kreisbrandmeister wurde der offizielle Teil beendet.