Die Gebrüder Förster GmbH mit Sitz in Grünsfeld ist ein solides Familienunternehmen. Der schrumpfende Absatzmarkt im Bio-Sektor brachte den Familienbetrieb in Schieflage. Am 16. Dezember wurde Insolvenz eingereicht.

„Im Grunde genommen ist das Unternehmen gut aufgestellt, regional verschaltet und gut vernetzt“, so Dr. Eckard Pongratz, der vom Amtsgericht Mosbach zum vorläufigen

...