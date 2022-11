Großer Spaß auf den Pisten

Tauberbischofsheim. Die Sportjugend Tauberbischofsheim veranstaltet wieder die beiden großen Ski- Freizeiten an Silvester und Fasching. Beide Freizeiten werden in der Schweiz, in Saas Grund in Selbstversorgerhäusern stattfinden. Die Familien- und Jugendfreizeit ist in den Weihnachtsferien von Freitag, 30. Dezember bis Freitag, 6. Januar.

Das Selbstversorgerhaus liegt direkt 100 Meter neben dem Lift und ist mit der Talabfahrt direkt zu erreichen. Bei dieser Freizeit werden nur Ski-Kurse angeboten. Die Jugendski- und Snowboardfreizeit ist in den Faschingsferien vom 18. bis 25. Februar. In dieser Freizeit gibt es sowohl Ski- als auch Snowboardkurse.

An beiden Freizeiten gibt es verschiedene Abendveranstaltungen. Die Ski- und Snowboardkurse sind an Fasching im Preis inbegriffen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie die während der Fahrt geltende Maßnahmen und Vorschriften strikt verfolgt werden. Es wird empfohlen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vollständigen Impfschutz haben. Im Gesamtpreis inbegriffen sind die Fahrtkosten, Unterkunft und Vollverpflegung, Skipass sowie die Kursgebühren, Rahmenprogramm und Betreuung. Ebenfalls sind die Ski- und Snowboardkurse im Preis enthalten.