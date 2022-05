Großer Andrang beim Tag der offenen Tür

Tauberbischofsheim. Sie ist wieder da, die Richard - Trunk - Musikschule. Genaugenommen war sie natürlich nie weg, nur monatelang pandemiebedingt etwas unsichtbar gewesen. Nun konnte sie sich bei einem „Tag der offenen Tür“ endlich wieder der Öffentlichkeit präsentieren. So freute sich Schulleiter Christoph Lewandowski so viele Eltern, Kinder, interessierte Gäste und seine Kolleg/innen in der vollbesetzten Festhalle, (in der längst nicht alle Stühle reichten) Sitzplatz) begrüßen zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinder und Jugendlichen boten mit ihren Instrumenten ein buntes Potpourri ihres Könnens. Den Beginn machte das Musikschulorchester unter dem souveränen Dirigat von Felix Krüger mit dem lebhaften „Viva la Vita“ von Coldplay und „Salut d’Amour“, einem Liebeslied für seine Frau, von Edward Elgar. Und dann wurde es lebhaft auf der Bühne, als die Jüngsten von der musikalischen Früherziehung - Jungen und Mädchen der Kindergärten St. Lioba, St. Martin, Impfingen und der evangelischen Kindertagesstätte – sangen, tanzten und musizierten und erzählten, was sie schon alles können. Mit Marianne Lienich-Prößner und Jolanta Lewandowski wussten sie eine ganze Menge vom Kuchen-Backen und dann Aufessen, von fleißigen Handwerkern beim Hausbauen und schließlich von den Farben, die Männer und Frauen bei ihren Berufen tragen.

Und nicht nur das Zuhören und Zuschauen machte Spaß, auch das Beobachten der kleinen Künstler mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren, da winkte die eine fröhlich ins Publikum, ein anderer rief auffordernd nach seinem Papa, da nestelte eine Kleine schüchtern an ihrem T-Shirt, ein kleiner Gerne-Groß haute kräftig und nicht so ganz taktfest auf seine Trommel, da wurde gekichert, ein bisschen rumgehampelt oder auch gestreikt, weil so ein kleiner Musikant lieber auf Mamas Arm als auf die Bühne wollte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Flötenkinder von Simone Werner und Jolanta Lewandowski spielten vom Hoppelhasen oder „Freude schöner Götterfunke“.

Die Holz- und Blechbläser der fünften und sechsten Klassen des Schulzentrums am Wört unter der Leitung von Ann-Kathrin Grammel, Annalena Neu und Christoph Lewandowski auf und bewiesen, wie gut sie schon ihr Instrument beherrschen. Um letztere – um ihre Blastechnik, Spielweise und Material – ging es dann zunächst bei der Information und so manche aus dem Publikum waren erstaunt, dass Saxofon und Querflöte, die ja eigentlich aus Metall bestehen, zu den Holzblasinstrumenten gehören. Eben weil das Mundstück aus Holz besteht. Und so wie es bei den Blechblasinstrumenten von klein nach groß ein von Cornett bis Tuba ging, konnten auch Katharina Cording und Elisabeth Marzahn für Geige und Bratsche sowie Dimitrios Giouseljannis und Hans-Jürgen Haasis Cello und Kontrabass vorstellen.

Aber nicht nur das. Die Lehrkräfte zeigten dabei auch, was ein Profi auf seinem Instrument so alles kann. So am Ende auch ganz spontan Arseniy Strokowskiy (Akkordeon) und Christoph Lewandowski (Trompete) mit „Autumn leaves“ das vom (Rest-)Publikum begeistert beklatscht wurde. Apropos Restpublikum. Nach ihren Vorführungen waren die Kleinen ins angrenzende Jugendhaus verschwunden und ließen sich dort schminken. Während dessen vergnügten sich die etwas Größeren mit verschiedenen Ballspielen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Derweilen ging es in der Festhalle weiter. Eltern und Kinder konnten sich noch näher bei den Lehrkräften über die Instrumente informieren.

Der Schulleiter würdigte am Ende des Tages nochmals das Engagement aller, die diesen Nachmittag gestaltet hatten, Renate Roth für ihre Arbeit auch schon im Vorfeld. Und er hoffte, dass die Musikschule auch weiterhin ihren wichtigen Platz im kulturellen Leben der Stadt hat. aba