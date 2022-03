Große Trauer um Dr. Ludwig Griebel

Tauberbischofsheim. Dr. Ludwig Griebel ist tot. Der renommierte und beliebte Arzt aus Tauberbischofsheim starb eine Woche nach seinem 79. Geburtstag.

Im vergangenen Jahr hatte er noch voller Freude auf die Zukunft mit seiner Frau Ruth goldene Hochzeit gefeiert. Dr. Griebel wurde am 13. März 1943 in Würzburg geboren. Vor 46 Jahren ließ er sich nach dem Studium in Würzburg und Wien sowie der Facharztausbildung und Promotion als praktizierender Arzt in Tauberbischofsheim nieder.

Seine internistische Praxis über der „Stern“-Apotheke am Marktplatz der Kreisstadt war weit über die Grenzen Tauberbischofsheims hinaus bekannt.

Dr. Ludwig Griebel war auch der erste Internist in der Region, der das große Leistungsspektrum Endoskopie, Röntgen und Ultraschall anbot.

16-Stunden-Tage waren für den leidenschaftlichen Arzt keine Seltenheit.

Mit seiner Frau Ruth teilte er die Freude am Tennisspielen, Golfen, Schwimmen und Reisen. Besonders gerne dachte er an seine unvergesslichen Erlebnisse in Papua-Neuguinea, Afrika und am Amazonas zurück.

Die Abschiedsfeier mit der Urnenbeisetzung findet am Freitag, 1. April, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Tauberbischofsheim statt.

Anstatt Blumen bittet die Familie Griebel um Spenden für das Projekt „Die EinDollarBrille“, Konto DE56 76350000 0060 0444 bei der Sparkasse Erlangen, Stichwort Dr. Ludwig Griebel.

Die von einem Deutschen ins Leben gerufene Organisation versorgt Menschen in Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens mit Sehtests und vor Ort produzierten Brillen. sk