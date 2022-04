Greta Rappelt überzeugte

Main-Tauber-Kreis. Bücher bieten eine breite Palette an Möglichkeiten. Auch gewinnen kann man mit ihrer Hilfe. Zum Beispiel den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank- Walter Steinmeier steht.

Normalerweise findet der Regionalentscheid Main-Tauber-Nord im Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim statt, Corona-bedingt musste der Kreisentscheid aber per Video-Einreichung ausgetragen werden. Alle zehn angemeldeten Schulsieger aus dem nördlichen Main- Tauber- Kreis mussten ihren Vorlesebeitrag per Tablet, Smartphone oder sonstiger Kamera auf die Webseite des Vorlesewettbewerbs hochladen. Organisiert wurde die Zusammenarbeit der Juroren von Johanna Wengel, Deutschlehrerin am Schulzentrum am Wört.

Greta Rappelt vom Matthias-Grünwald-Gymnasium hatte die Nase vorn. © MGG

Am besten schnitt Greta Rappelt, die aus dem Buch „Die Tribute von Panem“ von Suzanne Collins vorgelesen hatte, aus der Klasse 6a des Matthias-Grünwald-Gymnasiums in Tauberbischofsheim ab. Sie kann nun am Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs teilnehmen und versuchen, sich über ein neu hochgeladenes Video für den Landesentscheid zu qualifizieren. Einen Buchpreis sowie eine Urkunde hat sie auf jeden Fall jetzt schon sicher.

