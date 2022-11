Graciala Fuentes stellt aus

Tauberbischofsheim. Die Schaufenstergalerie der Stern-Apotheke am Tauberbischofsheimer Marktplatz ist neu dekoriert worden mit Arbeiten von Graciala Fuentes. Sie ist Mitglied des Kunstvereins und gehört zu der aktiven Malgruppe im sogenannten KunstWerk, dem Atelierhaus in der Eichstraße. Die Diplompädagogin und Lerntherapeutin zeigt eine Reihe von Selbstbildnissen und Porträts aus ihrer familiären Welt. Mit sensibler Malweise in sparsam aufgetragener Ölfarbe verleiht sie den abgebildeten Personen eine sehr zarte und persönliche Aura. Auch einige abstrakte Gemälde zeigt die Malerin. Aus freien Strukturen bildet sie einen atmosphärischen Kosmos, der ebenfalls zart und duftig gemalt ist und dem aufgrund der getrübten Farben einen Hauch von Melancholie innewohnt. Bild: Gunter Schmidt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1