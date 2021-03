Main-Tauber-Kreis. Ein Festgottesdienst, bei dem sich die Gemeindemitglieder in den Kirchen drängen, gehört für die meisten Christen zu Ostern einfach dazu. Nachdem das wegen Corona im vergangenen Jahr ausfallen musste, hoffen viele Gläubige, diesmal die Festtage wieder gemeinsam in den Gotteshäusern begehen zu können.

AdUnit urban-intext1

Wie die FN auf Nachfrage beim Dekanat Tauberbischofsheim erfahren haben, sind nach derzeitigem Stand an den Osterfeiertagen Gottesdienste unter Einhaltung der Corona-Regelungen erlaubt. Nach Aussage von Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy, sind Mindestabstand, Hygiene-Vorgaben und Maskenpflicht einzuhalten. Wer an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich dazu anmelden.

Abgesehen von kurzen Liedrufen und Gebetseinwürfen dürfe auch an Ostern kein Gemeindegesang erfolgen. Eine musikalische Gestaltung der Gottesdienste sei nur in „sehr dezimierter Form“ etwa mittels Orgel oder Einzelinstrumenten erlaubt. In Ausnahmen seien Beiträge „sehr kleiner Instrumental - oder Gesangsensembles möglich. Das gelte aber nicht für Chöre.

Koczy verweist auf die Pläne von Kirchengemeinden, das Osterfest durch verschiedene – auch digitale – Aktionen zu bereichern. Dazu gehörten beispielsweise gestreamte Gottesdienste oder Video-Impulse.

AdUnit urban-intext2

Aktualisierte Angaben dazu, wie angepasst an die Entwicklung der Pandemie Ostern in den Pfarrgemeinden des Dekanats gefeiert werde, gibt es nach Aussage des Referenten in den Pfarrblättern und auf den Webseiten der einzelnen Seelsorgeeinheiten. su